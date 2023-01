Xavi planuje transfer napastnika. Ma stworzyć "zabójczy duet" z Lewandowskim

Robert Lewandowski jak dotąd nie miał okazji wystąpić w Pucharze Króla. FC Barcelona od czasu pozyskania polskiego napastnika rozegrała w tych rozgrywkach tylko jedno spotkanie. Na początku tego roku ze sporymi problemami po dogrywce pokonała trzecioligowe CF Intercity 4:3. Lewandowski dostał wówczas wolne i w ogóle nie znalazł się w kadrze. Teraz może się to zmienić. To jednak nie koniec wieści związanych z kapitanem reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski będzie miał większe wsparcie? FC Barcelona szuka mu partnera do ataku

Jak informuje hiszpański "Sport", FC Barcelona zamierza już zimą sprowadzić nowego napastnika. Xavi ma zamiar w ten sposób stworzyć "zabójczy duet", wystawiając nowego piłkarza obok Roberta Lewandowskiego. Na szczycie listy życzeń zdaniem gazety jest Youssoufa Moukoko, wielki talent z Borussii Dortmund.

18-latek ma na koncie już 59 meczów w niemieckim zespole, gdzie strzelił 11 goli i dołożył 8 asyst. Hiszpański trener liczy, że dzięki temu uda się odciążyć Polaka. Szczególnie że Ferran Torres nie jest w tym sezonie gwarantem wielu bramek, a coraz bardziej możliwe staje się odejście z Barcelony Memphisa Depaya.

Moukoko określany jest "złotym dzieckiem" niemieckiej piłki Jako 10-latek zaczął treningi w juniorskich grupach FC St. Pauli, ale długo miejsca tam nie zagrzał. Później błyszczał już w zespole do lat 13, w którym zdobył aż 23 bramki w zaledwie 13 meczach. Swoją skutecznością zwrócił na siebie uwagę Borussii Dortmund i został jej zawodnikiem w 2017 roku.

Jego statystyki w żółto-czarnej koszulce drużyn młodzieżowych były kosmiczne. W pierwszym sezonie jako 12-latek zdobył 33 bramki w 21 meczach zespołu do lat 15. W kolejnych rozgrywkach Moukoko był jedynym 13-latkiem, który występował w rozgrywkach do lat 17. W nich napastnik Borussii strzelił 40 goli w 28 spotkaniach, zostając królem strzelców. W pierwszym zespole BVB zadebiutował w 2020 roku. Ostatnio pojawiły się wokół niego jednak kontrowersje. Chodzi o jego wiek, który miałby być inny, niż do tej pory sądzono. Więcej o tym pisaliśmy ->>>TUTAJ.

FC Barcelona już 19 stycznia uda się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce - Ceuty na mecz Pucharu Króla. Spotkanie z tamtejszą drużyną rozpocznie się o godz. 20.00. Ceuta na ten moment jest ostatnim zespołem w tabeli swojej grupy trzeciej ligi. Do 1/8 finału Pucharu Króla awansowała dzięki sensacyjnemu pokonaniu Elche 1:0.