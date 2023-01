Xavi podjął decyzję ws. Lewandowskiego. "Dostał cios w plecy"

FC Barcelona ma bardzo dobre wejście w 2023 rok. W pierwszym meczu, z problemami, ale jednak pokonała CF Intercity (4:3) w 1/16 finału Pucharu Króla. Następnie wygrała 1:0 z Atletico Madryt w La Liga, dzięki czemu utrzymała przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt, a do tego zdobyła Superpuchar Hiszpanii. W finale pokonała Real 3:1. Jednym z bohaterów meczu był Robert Lewandowski, który strzelił gola i asystował przy trafieniu Gaviego.

Xavi stawia na Lewandowskiego i Gaviego. "Nie przewiduję zmian"

Na środowej konferencji prasowej Xavi od początku zapowiedział, że jego zespół nie zamierza lekceważyć rywala. AD Ceuta to trzecioligowiec, ale udało jej się dotrzeć do 1/8 finału Pucharu Króla, więc trener FC Barcelony mówił o "ogromnym szacunku do klubu, trenera i kibiców". Dlatego nie zamierza też oszczędzać liderów zespołu. A wśród nich znajduje się Robert Lewandowski, najlepszy strzelec w drużynie.

Lewandowski nie może grać w La Liga, ponieważ otrzymał karę zawieszenia na trzy mecze za gest wykonany w listopadowym starciu z Osasuną, więcej TUTAJ>>>. Ale to nie wyklucza go z gry w innych krajowych rozgrywkach. I Xavi chce to wykorzystać w najbliższym meczu Pucharu Króla. - To był dla niego cios w plecy i zobaczymy, jak się będzie czuł, ale plan jest taki, że zagra. W lidze jest zawieszony, więc liczę na niego [jutro - przyp. red.] - powiedział hiszpański szkoleniowiec.

Xavi chce też postawić od pierwszych minut na Gaviego, który jest jednym z liderów środka pomocy FC Barcelony. - Widzę go tu na sto procent. Jest szczęśliwy, więc i my się cieszymy razem z nim. Nie przewiduję tu żadnych zmian - podkreślił trener na konferencji. To z kolei dobra wiadomość dla Lewandowskiego, który bardzo dobrze dogaduje się z Gavim. O relacji z 18-letnim pomocnikiem opowiedział po wygranym finale z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii.

Obecność Lewandowskiego w pierwszym składzie na mecz 1/8 finału z pewnością ucieszy polskich kibiców. Mecze Pucharu Króla transmitowane są na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. To kanały ogólnodostępne. Każdy będzie więc mógł obejrzeć Polaka w grze. Spotkanie FC Barcelona - AD Ceuta odbędzie się w czwartek,19 stycznia o godz. 20:00.

