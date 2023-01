Ancelotti bije na alarm. Gwiazda Realu musi odzyskać blask. "Nie jest idealnie"

Od momentu wznowienia rozgrywek, po przerwie na mundial w Katarze, Real Madryt spisuje się dosyć przeciętnie. W ostatnim ligowym meczu przegrał 1:2 z Villarrealem, następnie dopiero po rzutach karnych wyeliminował Valencię w półfinale Superpucharu Hiszpanii, a w finale tych rozgrywek uległ 1:3 FC Barcelonie.

W czwartek, 19 stycznia Real po raz kolejny zagra z Villarrealem, tym razem w 1/8 finału Pucharu Króla. Na środowej konferencji prasowej trener Carlo Ancelotti ocenił, że traktuje to spotkanie jako szansę na przełamanie złej passy. - To dla nas świetna okazja do przezwyciężenia trudnego okresu. W całym sezonie zwykle zdarzają się takie momenty. To trudny i podstępny mecz, ale jesteśmy spragnieni zwycięstwa i mamy motywację. Musimy zachować spokój i być pewni siebie - powiedział.

Ancelotti skomentował także formę doświadczonych gwiazdorów zespołu. Pojawiły się doniesienia, że w tym spotkaniu kilku z nich może dostać wolne. - Thibaut Courtois i Karim Benzema zagrają, Toni Kroos jest w dobrej formie. Od kiedy Modrić wrócił z mistrzostw świata, jego forma nie jest idealna, ale do końca sezonu jeszcze odegra swoją rolę - stwierdził.

Szkoleniowiec Realu przyznał, że słabsza dyspozycja niektórych graczy nie jest dla niego zaskoczeniem, gdyż wcześniej zakładał, że takie mogą być skutki mundialu rozgrywanego zimą. - To było do przewidzenia, że styczeń będzie trudny i nie będą teraz w pełni formy. Musimy przebrnąć przez te mecze. Jutro czeka nas trudne spotkanie, wszyscy spisują Real Madryt na straty, ale my chcemy odwrócić tę sytuację - dodał.

Ancelotti podkreślił, że nawet gdy doświadczeni liderzy nie są w optymalnej formie, to większą odpowiedzialność mogą na siebie wziąć młodsi zawodnicy. - Wszyscy mówią o Modriciu, Kroosie, Benzemie... Ale musimy też mówić o młodych. Vinicius, Camavinga, Rodrygo, Valverde, Militao, Tchouameni i piłkarze, którzy dołączą w przyszłości. Myślę, że jest to początek nowej ery. Zawodnicy, którzy zdefiniowali erę w tym klubie, zbliżają się do końca swoich karier, ale przychodzą inni. To okres przejścia od niesamowitej ery do nowej. W dniu, w którym Karim, Toni i Luka przestaną grać, inni poprowadzą ten zespół do przodu - podsumował.