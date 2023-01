"Real już go nie potrzebuje". Koniec epoki w drużynie Królewskich? Legenda wzywa

Jose Maria Gutierrez, lepiej znany jako Guti, w Realu Madryt grał w latach 1996-2010. W jego barwach wystąpił w 542 spotkaniach, w których strzelił 77 goli i zaliczył 93 asysty. Trzykrotnie świętował również wygraną w Lidze Mistrzów. Po karierze próbował sił jako trener, a teraz często występuje w roli eksperta telewizyjnego. W jednym z ostatnich programów "El Chiringuito de Jugones" podsumował sytuację kadrową Realu Madryt. Jego zdaniem klub powinien pożegnać się z Luką Modriciem.

Guti nie ma wątpliwości w sprawie kontraktu Luki Modricia. "Ta relacja musi się zakończyć"

Luka Modrić do Realu Madryt trafił w 2012 roku i od tamtej pory jest jednym z liderów zespołu. Przez lata mógł liczyć na miejsce w pierwszym składzie, ale w ostatnich spotkaniach nie radzi sobie tak dobrze, jak wcześniej. Jego kontrakt z madryckim zespołem wygasa już 30 czerwca i zdaniem Gutiego nie powinien zostać przedłużony.

- Mam wątpliwości, czy Real powinien przedłużyć umowę z Modriciem. On jest niesamowity i w ostatnich latach był kluczową postacią, ale nie jestem pewny, czy ostatnio daje tak wiele. W klubie jest wielu młodych zawodników i pewnie przyjdą kolejni. Dla niego nie będzie już miejsca. Być może Real go już nie potrzebuje - stwierdził były pomocnik.

Hiszpan uważa, że ewentualne pożegnanie z Modriciem może być dla klubu bardzo trudne, ale przyszedł na nie odpowiedni czas. - To nie będzie łatwe, ale kiedyś ta relacja musi się w końcu zakończyć. Inicjatywa musi wyjść albo od zawodnika, albo od klubu. To część futbolu i obie strony wiedza, że to nastąpi - podsumował Guti.

W tym sezonie Luka Modrić w barwach Realu Madryt rozegrał 22 spotkania, w których zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Na boisku spędził łącznie 1471 minut. I choć Carlo Ancelotti wciąż daje mu szanse gry, to coraz częściej zdejmuje zawodnika przed czasem i zastępuje go młodszymi Aurelienem Tchouamenim, Federico Valverde czy Eduardo Camavingą.