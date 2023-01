La Liga idzie na wojnę z FIFA. Nie będą tego tolerować

O zmianie formatu Klubowych Mistrzostw Świata władze FIFA poinformowały w grudniu. Od 2025 roku światowa formacja planuje rozgrywanie turnieju raz na cztery lata, z udziałem 32 drużyn. Według prezydenta Gianniego Infantino nowy format ma być "podobny do obecnych mistrzostw świata". Największe kluby świata nie zgadzały się z decyzją FIFA, a teraz do działania przystąpiły władze hiszpańskiej La Liga.

La Liga ma dość pomysłów FIFA. Skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie

Jeszcze w grudniu prezes La LigaJavier Tebas zapowiadał, że wraz ze współpracownikami "przeanalizuje stosowne działania prawne, aby zapobiec organizacji Klubowych Mistrzostw Świata w ogłoszonym formacie". Okazuje się, że analiza przebiegła bardzo szybko i władze ligi hiszpańskiej nie mają zamiaru czekać na ewentualne odwołania ze strony FIFA.

"FIFA wydaje się zapominać i myśleć tylko o sobie, nie znając rzeczywistego wpływu na wszystkich profesjonalnych piłkarzy. Pomyśleli tylko o małej grupie klubów i zawodników, podczas gdy w profesjonalnej piłce nożnej jest wiele profesjonalnych lig, tysiące klubów i zawodników, którzy nie grają w tych międzynarodowych rozgrywkach" - stwierdził Javier Tebas, cytowany przez "AS".

Skarga do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie zawierała również ostrzeżenie od prezydenta La Liga. - Decyzje, dotyczące kalendarza nowych międzynarodowych turniejów, są podejmowane jednostronnie i bez uprzedzenia. To nieodwracalnie niszczy cały piłkarski ekosystem - dodał Tebas.

To nie pierwszy raz, kiedy La Liga składa do CAS skargę na FIFA. W 2021 roku prezydent międzynarodowej federacji Gianni Infantino zezwolił władzom południowoamerykańskiej konfederacji CONMEBOL na przedłużenie przerwy reprezentacyjnej. Z tego powodu niektórzy z piłkarzy La Liga mieli do rozegrania spotkania już 48 godzin po ostatnim meczu reprezentacji. Javier Tebas próbował uniknąć takiego rozwiązania właśnie przez wniosek do Trybunału, ale CAS odrzucił skargę. Wtedy prezydent hiszpańskiej ligi grzmiał o "wątpliwej bezstronności" sędziów wydających wyrok.