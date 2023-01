Pique największym wygranym El Clasico. Pokonał Real i FC Barcelonę

FC Barcelona w niedzielę w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie pokonała Real Madryt 3:1 w finale Superpucharu Hiszpanii. Przeniesienie tego turnieju na Półwysep Arabski niesie za sobą określone korzyści finansowe. Na konto hiszpańskiego związku (RFEF) wpłynęło 40 mln euro. Pieniądze te trzeba oczywiście jakoś podzielić. Dziwić może fakt, że więcej niż FC Barcelona czy Real Madryt zagranie z nich... Gerard Pique.

FC Barcelona wygrała Superpuchar Hiszpanii. Więcej zarobił na nim jej były zawodnik

Według portalu footballespana.net hiszpańska federacja za grę w superpucharze wypłaci FC Barcelonie i Realowi Madryt po 2,8 mln euro. Jeszcze mniej otrzymają dwaj pozostali uczestnicy turnieju, którzy odpadli na etapie półfinałów. Valencia zgarnie 1,7 miliona euro, a Real Betis otrzyma zaledwie 750 tysięcy euro. A co z pozostałą kwotą?

20 mln euro zostanie rozdysponowane na rozwój hiszpańskiej piłki nieprofesjonalnej. Kontrowersje budzi jednak to, do kogo trafi reszta. 4 miliony otrzyma firma Kosmos, należąca do Gerarda Pique, a to co zostanie zachowa związek. Nietrudno zauważyć, że były piłkarz FC Barcelony jest w tej sytuacji bardziej uprzywilejowany niż jego były klub.

Wysoka prowizja. Firma Pique największym wygranym

Firma Pique pośredniczyła w negocjacjach z Saudyjczykami i wywalczyła sobie 10 proc. prowizji. Umowa RFEF z szejkami obowiązuje przez sześć lat - od 2020 r., kiedy to po raz pierwszy Superpuchar Hiszpanii odbył się w ich kraju, do 2026. Na konto Kosmosu z tego tytułu co roku będzie przelewana kwota 4 mln euro. W sumie więc zarobi 24 mln euro.

Negocjacje Pique od początku spotkały się z całym ciągiem znaków zapytania. Katalończyk prowadził je bowiem jeszcze jako czynny zawodnik. Budziło to podejrzenia, czy nie doszło do złamania prawa. Pojawia się także jeszcze jeden smaczek. Piłkarz miał wynegocjować, że jeśli do finału rozgrywek nie awansowałby nikt z dwójki Real - FC Barcelona, federacja otrzymałaby 5 mln euro mniej.