Media: Wyjaśniła się przyszłość Karima Benzemy w Realu Madryt

Co prawda Karim Benzema zdobył bramkę we wczorajszym El Clasico, jednak to nie wystarczyło, aby pokonać FC Barcelonę, która wygrała z "Królewskimi" 3:1 i zgarnęła Superpuchar Hiszpanii. Pomimo porażki kibice Realu Madryt mają przynajmniej jeden powód do radości. Według doniesień medialnych francuski napastnik zdecydował, że pozostanie w drużynie mistrzów Hiszpanii przynajmniej na kolejny sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo

Benzema zostanie w Realu Madryt. "Ogłoszenie niebawem"

Sebastien Denis - redaktor naczelny portalu "Foot Mercato" przekazał, że Karim Benzema przedłuży swój obecny kontrakt z Realem do czerwca 2024 roku. Aktualna umowa 35-latka z zespołem "Los Blancos" obowiązuje do czerwca tego roku, dlatego przyszłość piłkarza w składzie Carlo Ancelottiego, stała pod dużym znakiem zapytania.

- Przedłużenie przez Karima Benzemę umowy w Realu Madryt do czerwca 2024 roku zostało już uzgodnione. Ogłoszenie niebawem - napisał dziennikarz.

Karim Benzema zrezygnował z wielkich pieniędzy

W mediach pojawiały się plotki nt. potencjalnych przenosin Francuza do Al-Nassr, do którego niedawno dołączył Cristiano Ronaldo, jednak według "Foot Mercato" Benzema odmówił Saudyjczykom, kosztem pozostania w Realu Madryt.

Karim Benzema trafił na Santiago Bernaberu w lipcu 2009 roku, odchodząc z Olympiqu Lyon za 35 mln euro. Od tamtej pory 35-letni napastnik rozegrał w barwach "Królewskich" aż 621 spotkań, w których zdobył 334 bramki i zaliczył 160 asyst. Na początku obecnego sezonu Benzema został kapitanem hiszpańskiej drużyny.

W ostatnim czasie 35-latek był również uczestnikiem wielu konfliktów, które miały miejsce we francuskiej federacji piłkarskiej, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.