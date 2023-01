Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Użyli idealnego słowa

Piłkarze FC Barcelony w świetnym stylu zdobyli po raz czternasty w historii klubu Superpuchar Hiszpanii. W Arabii Saudyjskiej pokonali Real Madryt 3:1, a do trzeciej minuty doliczonego czasu gry prowadzili 3:0. Gole zdobyli Gavi (33.), Robert Lewandowski (45.) oraz Pedri (69.), a dla przegranych Karim Benzema. Polski napastnik oprócz gola miał też asystę.

"Lewandowski - decydujący"

"Mundo Deportivo" bardzo pochwaliło grę Roberta Lewandowskiego. Przy jego nazwisku był tytuł "Decydujący". - W tym sezonie w Barcelonie gole wymawia się po polsku, nawet jeśli dzieje się to w Arabii Saudyjskiej. W pierwszej połowie miał cztery świetne zagrania: strzał głową, potem w słupek po obronie Courtoisa, asystę do Gaviego przy 1:0 i gola na 2:0 - pisze dziennik "Mundo Deportivo".

Najwięcej pochwał zebrał jednak Gavi, który zdobył gola i miał asystę. - "Porywający" - tytułują zawodnika. - Miał wszystko: charakter, często piłkę i wpływ na tablicę wyników. Teoretycznie grał bardziej z tyłu, ale jego ogromna mobilność prowadziła go w pole karne, aż do momentu, gdy trafił do bramki i miał asystę. "Konkurencyjne zwierzę" - tak o nim tuż po meczu powiedział Sergio Busquets.

Teraz FC Barcelona i Real Madryt zagrają w Pucharze Króla. FC Barcelona w czwartek, 19 stycznia zmierzy się na wyjeździe z drużyną Ceuta. Tego samego dnia Real Madryt zagra na wyjeździe z Villarrealem.