Moment, na który czekała cała Barcelona. Jest i Lewandowski [WIDEO]

FC Barcelona wygrała w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt 3:1. Drużyna Xaviego Hernandeza dominowała na boisku od początku spotkania i momentami bawiła się z ekipą Carlo Ancelottiego. Katalończycy wygrali po bramkach Gaviego, Roberta Lewandowskiego i Pedriego. Honorował bramkę dla "Królewskich" zdobył dopiero w końcowych sekundach meczu Karim Benzema.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

FC Barcelona świętuje czternasty tryumf w Superpucharze Hiszpanii

Wygrany Superpuchar był pierwszym trofeum FC Barcelony w "erze Xaviego Hernandeza", który trenuje swoją macierzystą drużynę od jesieni 2021 roku, gdy zastąpił Ronalda Koemana. To też pierwszy puchar Roberta Lewandowskiego z Barceloną, w której występuje od lata 2022 roku.

Ile znaczyła dla FC Barcelony wygrana w Superpucharze, pokazały obrazki tuż po zakończeniu spotkania. Katalończykom spadł kamień z serca i po dwóch latach mogą włożyć do gabloty kolejne trofeum. - Drużyna FC Barcelony potrzebowała takiej radości, żeby móc dalej się rozwijać - ocenił hiszpański dziennikarz Albert Rego.

Po spotkaniu medale za udział w finale otrzymali piłkarze Realu Madryt oraz sędziowie, którzy tradycyjnie zostają nagrodzeni za pracę przy tego typu spotkaniach. Tuż po tym nagrodzeni zostali zawodnicy FC Barcelony. Po wszystkim puchar za wygraną wzniósł kapitan klubu, Sergio Busquets, który cieszył się wraz ze swoimi kolegami z drużyny, celebrując wygrane trofeum.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

FC Barcelona została też czwartym tryumfatorem Superpucharu Hiszpanii, który zmienił swoją formułę w 2020 roku. Wcześniej był to dwumecz między mistrzem Hiszpanii i zdobywcą Pucharu Króla, który był rozgrywany przed startem sezonu. Teraz jest to miniturniej z czterema najlepszymi drużynami z poprzedniego sezonu, które spotykają się w półfinałach, a potem finale. Poprzednie trzy edycje wygrywali odpowiednio Real Madryt (2020), Athletic (2021), Real Madryt (2022). Teraz do tego grona dołączyła FC Barcelona. Jak można zauważyć, jeszcze nikomu nie udało się obronić tego trofeum.

Niedzielny tryumf był czternastym FC Barcelony w Superpucharze Hiszpanii. Katalończycy są rekordzistami pod tym względem. Ostatni raz Superpuchar zdobyli w 2018 roku, gdy trenerem był Ernesto Valverde.

Wygrany puchar może być zastrzykiem dla Xaviego i jego drużyny w rozgrywkach La Liga. W tych FC Barcelona prowadzi z przewagą trzech punktów nad Realem Madryt. Kolejny mecz "Blaugrana" rozegra 15 stycznia w Pucharze Króla przeciwko AD Ceuta FC.