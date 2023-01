Cristiano Ronaldo zagrzewa Real przed meczem z FC Barceloną. "Nasz Madryt"

Cristiano Ronaldo, zanim ostatecznie trafił do Al-Nassr, liczył na powrót do Realu Madryt. "Królewscy" nie byli jednak zainteresowani sprowadzeniem najlepszego strzelca w swojej historii. Portugalczyk jednak wydaje się nie żywić urazy z tego powodu i pojawił się na piątkowym treningu Realu przed niedzielnym finałem Superpucharu Hiszpanii przeciwko FC Barcelonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Cristiano Ronaldo odwiedził Real Madryt na treningu w Arabii Saudyjskiej

Ronaldo grał w Realu Madryt w latach 2009-2018. W tym czasie zdobył 450 bramek w 438 spotkaniach i wygrał m.in. cztery Złote Piłki, cztery Ligi Mistrzów, czy dwa mistrzostwa Hiszpanii. Teraz, po ponad czterech latach, 37-latek ponownie pojawił się na treningu hiszpańskiej drużyny. Tym razem jednak w roli gościa.

W mediach społecznościowych "Królewskich" pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak Ronaldo wita się z trenerem Carlo Ancelottim, czy brazylijskimi graczami - Rodrygo, Viniciusem i Ederem Militao. Na koniec skierował kilka słów w komentarzu dla klubowej telewizji. - Uściski dla wszystkich i życzę powodzenia w niedzielę naszemu Realowi Madryt. Uściski, chłopaki - powiedział Portugalczyk, odnosząc się do niedzielnego meczu jego byłej drużyny z FC Barceloną.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Wizytę Portugalczyka podkreślali także Carlo Ancelotti. Włoch na Twitterze zamieścił zdjęcie z podpisem "Jeden z nas. Dziękuję za wizytę, Cristiano."

Z kolei Vinicius opublikował zdjęcie z symbolem kozy, która ma odnosić się do zwrotu "greatest of all time", czyli "najlepszy w historii".

Finał Superpucharu Hiszpanii pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną w niedzielę 15 stycznia o 20:00. Relację ze spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. O szczegół transmisji tego meczu pisaliśmy ->>> TUTAJ.