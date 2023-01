Zirytowany Lewandowski zareagował na słowa kibica. "Znowu? Ostatni raz" [WIDEO]

Robert Lewandowski jest jednym z najpopularniejszych sportowców nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Piłkarz bardzo często proszony jest o pamiątkowe zdjęcia i podpisy na koszulkach. Internautów zaskoczył niedawno jeden z filmików na TikToku, gdzie widać, że kapitan reprezentacji Polski jest wyraźnie zdenerwowany przez prośbą fana.

Robert Lewandowski pomylił kibica z kimś innym?

Wideo zamieścił użytkownik o nicku "Maticzeka". Użytkownik portalu spotkał Roberta Lewandowskiego zapytał gracza FC Barcelony: "Panie Robercie, można prosić? [o podpis na koszulce - przyp. red.]". Napastnik ku zdziwieniu, nagrywającego zapytał zirytowany "Znowu? Przestanę Wam podpisywać", co miało oznaczać, że nie pierwszy raz spotyka rozmówcę. Ten jednak zapiera się, że jest to jego pierwsza prośba i spotkanie z zawodnikiem. I wtedy Lewandowski mówi zdecydowanie: "Ostatni raz wam podpisuje [koszulkę przyp - red.]".

Całe trwające ok.11 sekund nagranie obejrzało już 1,5 mln internautów. Spora część komentujących broni zachowania Lewandowskiego, nie widząc w nim nic nadzwyczajnego. Jedne z popularniejszych komentarzy to: "Codziennie przychodzi ten sam gość i chce podpis, później sprzedaje na allegro", "Ludzie tu chodzi o to, że typ pewnie któryś raz podchodzi z koszulką, żeby sprzedać i zgarnąć kasę" Lewy bardzo dobrze mówi", "Ludzie mają pretensje, że celebryta chce mieć prywatne życie", Wcale się nie dziwię, idzie z żoną, córki słychać z auta - rozumiem przed meczami lub po, ale chłop też ma prywatne życie". Sam Maticzeka" odniósł się do nagrania, pisząc: "Nie mam pretensji ani żalu, filmik w celach humorystycznych".

W środę FIFA opublikowała listę 14 zawodników, którzy będą ubiegać się o wygranie tegorocznego plebiscytu, którego będzie można określać mianem "Piłkarza Roku". Znajduje się na niej między innymi Karim Benzema, który został laureatem Złotej Piłki. Nie brakuje również Leo Messiego, który sięgnął z Argentyną po mistrzostwo świata, oraz Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski wygrywał dwie poprzednie edycje i ma za sobą bardzo udany rok. W poprzednim sezonie jeszcze w barwach Bayernu Monachium strzelił aż 50 goli i świetnie rozpoczął także przygodę w FC Barcelonie (19 goli w 21 spotkaniach).

FC Barcelona wygrała z Realem Betis w półfinale Superpucharu Hiszpanii po serii rzutów karnych. W finale Superpucharu Hiszpanii FC Barcelonę czeka starcie z Realem Madryt. Mecz zaplanowano na niedzielę 15 stycznia o godzinie 20:00.