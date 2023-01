Tebas miażdży Superligę w Parlamencie Europejskim: "Okradają nas w naszych domach"

Javier Tebas wystąpił w Brukseli na specjalnej konferencji, na temat modelu rozgrywek piłkarskich w Europie. Na spotkanie zaprosił posłów do Parlamentu Europejskiego, prezesów klubów, ekonomistów i sportowców. W trakcie wystąpienia przestrzegał przed utworzeniem Superligi, co postulują m.in. włodarze Realu Madryt i FC Barcelony.

Tebas skrytykował Florentino Pereza. "Dokonuje frontalnego ataku"

Jak podaje hiszpański "AS", za głównego oponenta uznał Florentino Pereza, prezesa Realu Madryt, z którym wielokrotnie na ten temat rozmawiał. - Jego model zakłada, że najbogatsze kluby rządzą piłką nożną i rozdzielają pieniądze według własnego uznania. Nie chce, by kryteria ich podziału ustalała trzecia instytucja, jak UEFA czy La Liga. Twierdzi, że w ten sposób będzie ratować piłkę nożną, a tak naprawdę dokonuje na nią frontalnego ataku - krytykował Tebas.

Jego zdaniem Superliga, wbrew zapowiedziom jej przedstawicieli, ostatecznie przyjmie formułę zamkniętą - bez spadków i awansów. W takiej sytuacji bardziej sprawiedliwe byłoby rozwiązanie stosowane obecnie. - My bronimy obecnego modelu, w którym każdy ma dostęp do Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Konferencji dzięki rozgrywkom krajowym. Oni natomiast proponują taki model, aby najbogatsze kluby miały stałą pozycję na wiele lat - przekonywał.

Tebas ostro o pomysłodawcach Superligi: "Przychodzą okraść nas z pieniędzy klubów"

Tebas obawia się przede wszystkim konsekwencji finansowych. Powstanie Superligi znacznie osłabiłoby potencjał marketingowy lig krajowych, a co za tym idzie odwróciłoby zainteresowanie sponsorów. Ucierpiałyby na tym przede wszystkim słabsze drużyny. - Kiedy przychodzą obrabować mój dom, wychodzę im naprzeciw, żeby ich wyrzucić. To jest to, co oni robią - przychodzą okraść nasz dom z pieniędzy z klubów. Okradają nas w naszych domach. W tej sytuacji musisz być twardy i konkretny - grzmiał Tebas, po czym przeszedł do ofensywy. - Widzieliśmy przykład Euroligi, oni już zabili koszykówkę i jak tak dalej będzie, to zabiją reprezentacje narodowe - alarmował.

Przypomnijmy, że oświadczenia o przystąpieniu do nowego turnieju wystosowały też Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Inter, AC Milan, Juventus, Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona. Z czasem liczba klubów spadła. O wdrożeniu nowych rozgrywek do piłkarskiego świata wciąż zabiegają Real Madryt, FC Barcelona i Juventus.