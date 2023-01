Modrić dostał ofertę. Zaskakującą, a wręcz śmieszną. "Wielkie marzenie"

Luka Modrić ma już 37 lat, ale całkowicie nie widać po nim, że jest w tak zaawansowanym - jak na piłkarza - wieku. Tylko w 2022 roku sięgnął z Realem Madryt po cztery trofea (Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii i Superpuchar Europy). Dodatkowo wywalczył brązowy medal z reprezentacją Chorwacji na mundialu w Katarze. Kontrakt Modricia wygasa z końcem czerwca 2023 roku, a już teraz ustawia się po niego kolejka chętnych.

Luka Modrić kuszony przez turecki klub. Transfer Chorwata marzeniem prezesa Eyupsporu

Jak donoszą zagraniczne media, zawodnik Realu Madryt wzbudził zainteresowanie Eyupsporu, a więc drużyny na co dzień grającej w TFF 1. Lig - drugi poziom rozgrywkowy w Turcji. Co więcej, prezydent klubu, Murat Ozkaya, zadzwonił już nawet do Modricia i złożył mu ofertę współpracy. Poinformował również piłkarza o planach drużyny na kolejne lata i zapewnił, że jeśli ten zdecyduje się wkroczyć w szeregi zespołu, to będzie odrywał w nim kluczową rolę. "Prezes Eyupsporu już niejednokrotnie podkreślał, że sprowadzenie Modricia do Turcji jest jego wielkim marzeniem" - piszą dziennikarze portalu aksam.com.

Jak na razie Chorwat nie ustosunkował się do propozycji Ozkaya, choć ten transfer wydaje się małoprawdopodobny. I to z trzech powodów. Po pierwsze byłby to krok wstecz w wielkiej karierze Modricia. Po drugie, turecki klub z pewnością nie mógłby mu zaproponować takich warunków finansowych, jakie ma w Realu Madryt. Z kolei trzecim argumentem jest fakt, że sam zawodnik deklarował kilka dni temu, iż jego priorytetem jest przedłużenie kontraktu z Realem Madryt.

Eyupspor nie jest jedynym klubem, który wyraził zainteresowanie Chorwatem. Ofertę złożył również Al-Nassr. Pod koniec 2022 roku do tej drużyny trafił Cristiano Ronaldo, a więc były kolega Modricia. Saudyjczycy nie mają zamiaru poprzestać tylko na jednym transferze i podobno zaoferowali wielomilionową umowę również piłkarzowi Realu Madryt. Ten miał jednak odrzucić propozycję. Zrezygnował również z oferty klubów z MLS.

Jak na razie Modrić pozostaje czołowym zawodnikiem drużyny Carlo Ancelottiego. W tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. To również dzięki niemu Real zajmuje miejsce w czołówce LaLiga. Aktualnie mistrzowie Hiszpanii znajdują się na drugim miejscu w tabeli i do prowadzącej FC Barcelony tracą zaledwie trzy punkty. We wtorek awansowali również do finału Superpucharu Hiszpanii, o czym szerzej można przeczytać ->>> TUTAJ.