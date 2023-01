Jest decyzja La Ligi ws. skargi na Roberta Lewandowskiego. Ostateczna

Dzień przed meczem nastąpił przełom w sprawie sankcji trzymeczowego zawieszenia dla Roberta Lewandowskiego. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie ogłosił, że wykonanie kary zostanie wstrzymane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia jako tzw. środek zapobiegawczy. Nie spodobało się to drugiemu klubowi ze stolicy Katalonii, który wydał specjalne oświadczenie. Zwrócił w nim uwagę, że decyzja została podjęta w ostatniej chwili, a nikt nie zadbał o zabezpieczenie praw rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Lewandowski w meczu nie pomógł. Skarga została oddalona

Kara dla Lewandowskiego, kilka dni po meczu, ostateczną decyzją sądu została podtrzymana. Władze Espanyolu nie zjawiły się na Camp Nou i wystosowały oficjalną skargę do Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej z powodu rzekomo nieprzepisowego wystawienia do gry polskiego napastnika. Została ona odrzucona przez Komitet Rozgrywkowy.

- To niezwykłe, że dowiadujemy się o tym fakcie 24 godziny przed meczem. Uważamy, że ten środek ostrożności całkowicie wypacza dzień zawodów i nasze przygotowania do meczu. To dziwna sytuacja. Mimo niesprawiedliwości ufamy, że nasza drużyna i nasz trener jutro będą rywalizować na 110 procent – powiedział wówczas dyrektor generalny Espanyolu, Mao Ye, cytowany przez "AS".

Wpadka Frenkiego de Jonga. Wszystko się nagrało [WIDEO]

To się udało, gdyż goście sprawili na Camp Nou niespodziankę, remisując 1:1. FC Barcelona, mimo Roberta Lewandowskiego w składzie, nie potrafiła wygrać z rywalem. Polaka i tak czeka wcześniej zawieszona kara trzech meczów pauzy. Do gry w lidze wróci dopiero w lutym.

Wcześniej jednak będzie mógł wybiec na murawę w Superpucharze Hiszpanii przeciwko Realowi Betis. To spotkanie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej w czwartek o godzinie 20:00 polskiego czasu. Jego zwycięzca zagra w finale z lepszym z pary Real Madryt-Valencia. To starcie wystartuje 24 godziny wcześniej.