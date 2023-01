Może dołączyć do Cristiano Ronaldo w Al-Nassr. Idą na całość

- Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca i do tego czasu na pewno z nami zostanie. A potem zobaczymy. Oczywiście wpływ na jego przyszłość będzie miała końcówka tego sezonu, ale bardziej będzie zależało to od jego prywatnych odczuć - mówił niedawno trener FC Barcelony - Xavi - o przyszłości pomocnika - Sergio Busquetsa.

Kontrakt 34-latka wygasa wraz z końcem obecnego sezonu i na razie nie wiadomo, czy zostanie on w klubie na kolejny. Bardzo prawdopodobne jest, że Busquets, który jest wychowankiem FC Barcelony, odejdzie z niej za darmo po 18 latach.

Sam zawodnik miał rozważać odejście z klubu jeszcze w styczniu tego roku. Piłkarz dał się jednak przekonać Xaviemu do pozostania na Camp Nou co najmniej do końca kontraktu. Co najmniej, bo choć zainteresowanych pomocnikiem nie brakuje, to klub nadal nie wyklucza zaoferowania mu nowej umowy.

Al-Nassr chce też Busquetsa?

- Dla mnie to wciąż ważny zawodnik. Spróbujemy przekonać go, by został z nami, ale to będzie jego prywatna decyzja. Na razie skupiamy się na tym sezonie. Przed nami wiele meczów i nie możemy planować kolejnych rozgrywek, skoro w tym momencie jesteśmy w pełni skupieni na następnych spotkaniach - mówił Xavi.

Ale zatrzymanie Busquetsa w Katalonii może być bardzo trudne. Zwłaszcza że piłkarza chce u siebie saudyjskie Al-Nassr. Jak poinformował ESPN, klub, który pozyskał niedawno Cristiano Ronaldo, teraz chciałby też Busquetsa, któremu jest w stanie zapłacić duże pieniądze. Według ESPN na Hiszpana czekałaby umowa, która gwarantowałaby mu 13 mln euro rocznych zarobków. To oczywiście zarobki nieporównywalne do Ronaldo, który w Al-Nassr otrzyma 200 mln euro rocznie. To najwyższy kontrakt w historii futbolu.

Busquets trafił do FC Barcelony w 2005 r. z klubu Jabac Terrassa. Po trzech latach pomocnik awansował do pierwszej drużyny, z którą zdobył m.in. osiem mistrzostw kraju, siedem Pucharów Hiszpanii oraz trzy Ligi Mistrzów. Z liczbą 699. meczów w klubie Busquets zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Więcej spotkań w FC Barcelonie rozegrali tylko Leo Messi (778) oraz Xavi (767). Busquets to też m.in. mistrz świata z 2010 r. oraz mistrz Europy z 2012 r.