Pytają o rywala Lewandowskiego. Zaskoczenie. Już w tym tygodniu

O tym, że Memphis Depay może odejść z FC Barcelony mówi się od co najmniej kilku miesięcy. Hiszpańskie media informowały, że z zawodnika nie jest zadowolony trener drużyny - Xavi - a jego sytuację pogorszył jeszcze transfer Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium.

W obecnym sezonie Holender zagrał w zaledwie czterech meczach i strzelił jednego gola. W dwóch spotkaniach ligowych, jednym Ligi Mistrzów i jednym Pucharu Hiszpanii Depay uzbierał ledwie 205 minut i nic nie wskazuje na to, by jego sytuacja w FC Barcelonie miała się poprawić.

Bardzo możliwe jest, że już zimą napastnik opuści klub. Angielskie media spekulowały, że piłkarzem interesował się Manchester United, w którym Depay występował w latach 2015-2017. Trener drużyny z Old Trafford - Erik ten Hag - szuka wzmocnień ataku po odejściu Cristiano Ronaldo i jednym z kandydatów miałby być właśnie Holender.

Atletico pyta o Depay'a

Wygląda jednak na to, że konkretniejsze w rozmowach z FC Barceloną może być Atletico Madryt. Diego Simeone, tak samo jak ten Hag, będzie potrzebował wzmocnień w ataku. Kwestią godzin jest bowiem półroczne wypożyczenie Joao Felixa do Chelsea. Miejsce Portugalczyka miałby zastąpić Depay.

Jak poinformował znany dziennikarz - Fabrizio Romano - Atletico pytało już FC Barcelonę o Depay'a. Włoch nie doprecyzował jednak, czy madrytczycy zainteresowani są wypożyczeniem, czy transferem definitywnym zawodnika.

Według informacji Romano do spotkania przedstawicieli obu klubów dojdzie już w tym tygodniu i to wtedy odbędzie się pierwsza tura negocjacji. Hiszpańskie media dorzucają, że sam zawodnik pozytywnie zapatruje się na przenosiny do Atletico.

Depay zawodnikiem FC Barcelony jest od lata 2021 r., kiedy trafił do klubu na zasadzie wolnego transferu z Lyonu. W poprzednim sezonie Holender zagrał w 38 meczach, w których strzelił 13 goli i miał dwie asysty.

Depay jest 86-krotnym reprezentantem Holandii, z którą na ostatnim mundialu zagrał w ćwierćfinale. W nim za mocni okazali się późniejsi mistrzowie świata - Argentyńczycy - którzy awansowali po serii rzutów karnych.