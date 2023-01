Barcelona ma duży problem. Laporta zapłaci miliony za jeden błąd

Matheus Fernandes przyszedł do FC Barcelony w styczniu 2020 roku. W katalońskim zespole rozegrał 17 minut w meczu z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów (4:0), w czerwcu 2021 r. rozwiązano z nim kontrakt. Potem trafił do Palmeiras, które na sezon 2022 wypożyczyło go Atletico Paranense.

FC Barcelona przegrała proces z Matheusem Fernandesem. Przyznano mu wysokie odszkodowanie

Odejście Fernandesa z Barcelony towarzyszyły spore kontrowersje. Z informacji hiszpańskich mediów wynika, że o rozwiązaniu umowy poinformowano go za pośrednictwem e-maila, w którym zamieszczono jego osiągi treningowe. Wynikało z nich, że znacząco odstaje od reszty drużyny. Kilka dni po tym zdarzeniu brazylijski pomocnik pozwał klub, zarzucając mu straty moralne, oczekiwał odszkodowania w wysokości 14,8 mln euro.

We wtorek 10 stycznia radio Cadera SER poinformowało, że sąd przyznał rację Fernandesowi i nakazał Barcelonie wypłacić mu 8,5 mln euro rekompensaty. Wyrok nie jest prawomocny, przez co można się spodziewać, że klub złoży apelację do Wyższego Trybunału Sprawiedliwości Katalonii.

Brazylijczyk już wcześniej przyznawał, że decyzja klubu była dla niego wielkim szokiem. - Nie wiedziałem (o rozwiązaniu konrtraktu - red.), a kiedy mi o tym powiedzieli, nie mogłem uwierzyć. Byłem w domu, wychodziłem z żoną, gdy otrzymałem wiadomość od klubu z pytaniem, czy mam ten sam adres e-mail. Potwierdziłem, a następnie otrzymałem wiadomość - powiedział w rozmowie z brazylijskim Globoesporte.

W ostatnim sezonie Matheus Fernandes zagrał 27 meczów dla Atletico Paranense, nie strzelił w nich gola i nie zaliczył asysty. Potem wrócił do Palmeiras, które kilka dni temu zakomunikowało, że wypożyczyło go do RB Bragantino do końca 2023 r.