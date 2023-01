"Boom". Hiszpanie wskazują najlepszego gracza Barcelony przy braku Lewandowskiego

Ousmane Dembele został bohaterem FC Barcelony w meczu przeciwko Atletico Madryt. Zdobył jedyną bramkę w spotkaniu, po której jego drużyna odskoczyła Realowi Madryt na trzy punkty w tabeli La Liga. Po tym meczu Dembele znalazł się pod lupą "Mundo Deportivo", które wprost określa go najbardziej decydującym graczem drużyny Xaviego Hernandeza pod nieobecność Roberta Lewandowskiego. Gazeta wskazuje m.in. na statystykę bramek. Polski napastnik ma ich 18, a Dembele, drugi w kolejności, siedmiokrotnie trafiał do bramki rywali.

Dembele jest liderem FC Barcelony i chce wygrywać więcej trofeów

"Mundo Deportivo" wskazuje, że Dembele już w tym sezonie ma siedem bramek na koncie, gdzie przez całe poprzednie rozgrywki uzbierał tylko dwa trafienia. Także pod względem asyst statystyki Francuza wyglądają nie najgorzej. Na tym etapie sezonu ma ich siedem, a w sezonie 21/22 uzbierał ich 13.

Gazeta stwierdza wprost, że po latach naznaczonych kontuzjami i nierówną formą, 25-latek chce mieć większy wpływ na FC Barcelonę, którą chce poprowadzić do tytułów. Dembele miał być mocno sfrustrowany kolejnym odpadnięciem z Ligi Mistrzów na etapie fazy grupowej i w najbliższym otoczeniu ma powtarzać, że Barcelona musi wygrać rozgrywki ligowe i Ligę Europy.

Wpływ na rozwój i stabilizację formy piłkarza miały narodziny córki, która przyszła na świat w zeszłym roku. Dzięki niej Dembele odczuwa większy spokój i lepiej znosi ewentualne porażki. Ma to być widoczne w jego postawie i na treningach.

Francuz ma być również w pełni skupiony na FC Barcelonie, z którą wiąże go kontrakt do czerwca 2024 roku. Dlatego ma odrzucać wszelkie zakusy PSG, z którym był łączony w ostatnich latach. "Niedawno przedłużył umowę, czuje zaufanie sztabu trenerskiego oraz klubu i teraz koncentruje się na zdobywaniu tytułów" - stwierdza "Mundo Deportivo". Dodatkowo gazeta przywołuje ciekawostkę, że FC Barcelona nie przegrała jeszcze meczu, w którym Dembele trafił do siatki. Strzelał gole w 36 różnych spotkaniach, z których "Barca" wygrała 30, a sześć zremisowała.

Ousmane Dembele trafił do FC Barcelony latem 2017 roku za 140 milionów euro z Borussii Dortmund. Od tamtego czasu rozegrał w barwach katalońskiego klubu 173 spotkania, w których strzelił 39 bramek i zanotował 41 asyst. Z FC Barceloną wygrał pięć trofeów: dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa Puchary Króla i Superpuchar Hiszpanii.

Okazja na kolejne trofeum już w tym tygodniu. W czwartek 12 stycznia FC Barcelona podejmie w półfinale Superpucharu Hiszpanii Real Betis. Zwycięzca tego meczu zagra z wygranym rywalizacji Real Madryt - Valencia.