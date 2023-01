Nawet Real Madryt się wkurzył. Oficjalnie. "Brak szacunku"

Didier Deschamps podpisał nowy kontrakt z reprezentacją Francji. Tym samym kończy się saga związana z szukaniem nowych kandydatów na stanowisko selekcjonera wicemistrzów świata. Prezes Noel Le Graet kolejny raz zaufał doświadczonemu szkoleniowcowi.

Dzień po przedłużeniu kontraktu z Deschampsem prezes francuskiego związku Noel Le Graet udzielił wywiadu RMC Sport. Jedno z pytań dotyczyło Zidane'a i jego szans na objęcie brazylijskiej kadry. Le Graet wypowiedział się dość zgryźliwie. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam poszedł. Ale robi, co chce, mnie to nie dotyczy. Nigdy go nie spotkałem, nigdy nie myśleliśmy o rozstaniu z Didierem. Czy zabolałoby mnie serce? Może iść, gdzie chce! Do dużego klubu, reprezentacji, choć trudno mi w to uwierzyć w jego przypadku. A gdyby Zidane chciał się ze mną skontaktować? Na pewno nie odebrałbym nawet telefonu – powiedział.

Te słowa wywołały sporą burzę we francuskiej piłce. Wielu byłych reprezentantów Francji zabrało głos i dało do zrozumienia, że nie podoba im się to, w jaki sposób prezes związku wyraził się o Zidanie. Zażenowany zdawał się być też Kylian Mbappe. "Zidane to Francja, nie lekceważmy legendy w ten sposób…" – napisał na Twitterze piłkarz PSG.

Jak się okazuje, słowa Le Graeta oburzyły nie tylko Francuzów, ale również ludzi w Realu Madryt. Do tego stopnia, że klub, z którym Zidane sięgnął po trzy triumfy w Lidze Mistrzów, wystosował oświadczenie w tej sprawie.

"Real Madryt wyraża ubolewanie z powodu niefortunnych wypowiedzi prezesa Francuskiej Federacji Piłki Nożnej, Noela Le Graeta, dotyczących Zinedine'a Zidane'a, jednej z największych legend światowego sportu. Te słowa pokazują brak szacunku dla jednej z postaci najbardziej podziwianych przez fanów piłki nożnej na całym świecie i nasz klub oczekuje natychmiastowego sprostowania. Zinedine Zidane, mistrz świata i mistrz Europy, broniący między innymi koszulki swojego kraju, reprezentuje wartości sportu i demonstrował to w całej swojej karierze zawodowej jako zawodnik i trener. Oświadczenia prezesa Francuskiej Federacji Piłki Nożnej są nieodpowiednie dla kogoś, kto rządzi tą reprezentacją i sam siebie dyskwalifikuje. Podobnie rzecz ma się z oświadczeniami, które wygłasza w odniesieniu do naszego kapitana Karima Benzemy, aktualnej Złotej Piłki, mistrza Ligi Narodów z Francją w 2021 roku i zwycięzca 5 Ligi Mistrzów, wśród wielu innych tytułów" – czytamy w komunikacie Realu.

Atmosfera wokół reprezentacji Francji nie jest w ostatnich dniach najlepsza. Choć podopieczni Didiera Deschampsa zdołali zdobyć srebrne medale na mistrzostwach świata w Katarze, media rozmawiają głównie o decyzji Karima Benzemy, który zdecydował się zakończyć reprezentacyjną karierę. Głównym tego powodem ma być postać samego selekcjonera, któremu nigdy nie było po drodze z napastnikiem Realu Madryt.

Konflikt na linii Benzema - Deschamps trwa już od dawna. Od 2015 roku, napastnik Realu Madryt pojechał z reprezentacją Francji na zaledwie jeden duży turniej - Euro 2020. W Katarze problemem okazała się kontuzja, która miała pozwolić piłkarzowi wrócić do gry od początku fazy pucharowej. Tak się jednak nie stało.

- Żałuję tego, że odszedł. Podziwiam karierę Benzemy, który miał za sobą najlepszy rok w życiu, w swojej karierze. Niestety na pierwszym czy drugim treningu doznał kontuzji. Nie obchodzi mnie, co mówi jego otoczenie. Sztab zrobił to, co było konieczne. Inaczej Giroud mógł nie grać i mogliśmy nie strzelić tylu bramek – powiedział Le Graet w rozmowie z RMC.