Barcelona ma poważny problem. Zastępca Lewandowskiego nie wytrzymał

Wszystko wskazuje na to, że Ferran Torres dołączy do Roberta Lewandowskiego i nie zagra w dwóch kolejnych meczach ligowych FC Barcelony. To z powodu czerwonej kartki, którą otrzymał w meczu z Atletico, gdy wdał się w zapasy ze Stefanem Saviciem.

3 fot. https://twitter.com/brfootball/status/1612214335585091587 Otwórz galerię Na Gazeta.pl