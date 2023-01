Xavi zabrał głos. O Lewandowskim jedno zdanie. Ale za to jakie

W minioną niedzielę FC Barcelona pokonała 1:0 Atletico Madryt, dzięki czemu umocniła się na prowadzeniu w lidze hiszpańskiej. Wygrana może cieszyć tym bardziej, że Xavi nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego, najlepszego strzelca zespołu, na którego niedawno nałożono trzymeczową dyskwalifikację.

Xavi zabrał głos po wygranej z Atletico Madryt. "Znacząca absencja" Roberta Lewandowskiego

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Barcelony powiedział, że brak polskiego napastnika mógł być odczuwalny dla drużyny, przez co ta wygrana jest jeszcze cenniejsza. - To był bardzo trudny mecz, na tym stadionie trudno wygrać. Mieliśmy znaczące absencje, graliśmy bez Roberta Lewandowskiego, który jest dla nas kluczowym zawodnikiem, podobnie jak Jordi Alba. Zagraliśmy ustawieniem 3-4-3, żeby było nam wygodniej. Atletico nas przycisnęło i dlatego to ważne zwycięstwo - stwierdził.

Przyznał też, że był bardzo zadowolony z tego, jak prezentował się jego zespół w pierwszej części meczu. Dobra gra przyniosła efekt w 22. minucie, gdy gola strzelił Ousmane Dembele. - To był trudny mecz, ale piłkarze dali radę. Byłem zbudowany ich postawą przez pierwsze pół godziny, kontrolowaliśmy grę. Bramka padła po tym, jak zyskaliśmy przewagę liczebną w środku pola. Jesteśmy szczęśliwi, bo wywierali na nas presję, ale wiedzieliśmy, jak cierpieć i zachowaliśmy czyste konto. To złote trzy złote punkty - dodał.

42-letni szkoleniowiec podkreślił, że ta wygrana jest znacząca nie tylko w kontekście walki o mistrzostwo kraju. - Te trzy punkty dodadzą nam pewności siebie oraz podbudują morale. Byliśmy drużyną i rodziną, uderzyliśmy pięścią w stół, pokazując, że możemy być kandydatami do tytułu w La Lidze - podsumował.

Najbliższy mecz FC Barcelona zagra w czwartek 12 stycznia w półfinale Superpucharze Hiszpanii, jej rywalem będzie Betis. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.