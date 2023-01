Alarm w Barcelonie. Kluczowi piłkarze będą mogli odejść za darmo

Alejandro Balde jest jednym z objawień tego sezonu w FC Barcelonie. 19-letni lewy obrońca jest jednym z piłkarzy, z którym kibice oraz władze klubu mogą wiązać wielkie plany na przyszłość. Ale nie wiadomo, jak długo Balde pogra jeszcze na Camp Nou.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Obecna umowa wiąże zawodnika z klubem do końca czerwca 2024 r. Chociaż obie strony porozumiały się już w sprawie nowego kontraktu, to nie wiadomo, czy Balde go w ogóle podpisze. Jak poinformował kataloński "Sport", wszystko przez limity kontraktowe nakładane na hiszpańskie kluby przez władze ligi.

Poprosili na balu Szczęsnego o zdjęcie, ale to nie był ten Szczęsny. "Robi tu furorę"

Właśnie z tego powodu FC Barcelona musiała rozstać się z Lionelem Messim. Niewykluczone, że teraz to samo spotka Balde. Mimo że zawodnik miał otrzymać sporą podwyżkę, a w jego umowę miała zostać wpisana klauzula odstępnego w wysokości 500 mln euro, to nie wiadomo, czy klub byłby w stanie wywiązać się z takich zobowiązań.

Balde odejdzie z FC Barcelony?

FC Barcelona miała skontaktować się z otoczeniem zawodnika i poprosić o dodatkowych sześć miesięcy na podpisanie kontraktu. To miało nie spodobać się samemu zawodnikowi, którym interesują się kluby Premier League z Arsenalem i Newcastle United na czele.

Grbić zaskoczył na Gali Mistrzów Sportu. Wygłosił przemówienie i wszystkich zatkało [WIDEO]

Chociaż Balde miałby odzyskać pieniądze w przyszłości, to "Sport" przekonuje, że piłkarz zostawił sobie czas do namysłu i obecnie nie wyklucza, że już latem opuści FC Barcelonę. "Agent zawodnika - Jorge Mendes - już nie raz informował klub, że jeśli ten potrzebuje pieniędzy, to Balde może być odpowiednim źródłem dochodu. FC Barcelona nie chce nawet słyszeć o sprzedaży go, więc zrobi wszystko, by rozwiązać problem do końca stycznia" - czytamy w "Sporcie".

Dla klubu to wiadomość tym gorsza, że podobny problem dotyczy nie tylko Balde. Problemy z przedłużeniem kontraktu dotyczą też Gaviego oraz Ronalda Araujo. W obu przypadkach FC Barcelona ma jednak nieco więcej czasu, bo umowy obu piłkarzy obowiązują do końca czerwca 2026 r.