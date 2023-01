Wyjątkowy jubileusz w Barcelonie. Legenda dołącza do elitarnego grona

Sergio Busquets zagrał 120 minut w spotkaniu Pucharu Króla przeciwko CF Intercity. Był to dla niego 698. mecz w koszulce FC Barcelony, więc pomocnik szykuje się do spektakularnego jubileuszu. Jeszcze dwa spotkania i dołączy do elitarnego grona, w którym jest tylko dwóch piłkarzy. Pierwsza szansa na grę już w niedzielny wieczór.

