Pusta bramka Realu, a on spudłował. "Piłkarskie jaja" w hiszpańskim hicie [WIDEO]

Villarreal pokonał Real Madryt 2:1, ale zwycięstwo mogło być bardziej okazałe. W końcówce meczu Arnaut Danjuma stanął przed doskonałą okazją do strzelenia gola, ale nie trafił z dystansu do pustej bramki. Trener Villarrealu nie mógł uwierzyć w to pudło i złapał się za głowę.

