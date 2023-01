Wielkie emocje i dwa rzuty karne w meczu Realu. Lewandowski może się cieszyć

Mecz jeszcze się nie zaczął, a już było wiadomo, że przejdzie do historii. Oto po 121 latach istnienia Real Madryt wyszedł na to spotkanie, nie mając Hiszpana w pierwszym składzie. Według hiszpańskich mediów Real rozegrał do tej pory 4435 spotkań, w których przynajmniej jeden Hiszpan był w wyjściowej jedenastce.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stupid games" w kadrze skoczków. U Thurnbichlera jak u Heynena

Historyczny mecz Realu Madryt. Przełomowe wydarzenie po 4435 spotkaniach

Niezależnie od tego skład Realu i tak, jak zwykle, budził respekt. Ale Villarreal wysoko zawiesił poprzeczkę mistrzom Hiszpanii. Już w piątej minucie moglibyśmy oglądać gola kolejki, a może i sezonu, gdyby piłka wpadła do siatki. Po dograniu z prawej strony boiska Alberto Moreno, obrońcom uciekł Francis Coquelin i będąc poza światłem bramki i tyłem do niej spróbował szczęścia strzałem piętą. Piłka przeturlała się obok Courtoisa, ale uderzyła w słupek.

W 21. minucie odpowiedział Real. Znakomicie na pozycję wyszedł Eder Militao i stanął oko w oko z bramkarzem, ale uderzył źle. Niewykluczone, że Brazylijczykowi przeszkodził goniący go obrońca, ale skrzydłowy Realu zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału. Jeszcze lepszą sytuację w 41. minucie po bardzo ładnej akcji miał Vinicius Junior. On również dostał piłkę w polu karnym i przed sobą miał tylko bramkarza, ale górą w tym pojedynku był właśnie Pepe Reina.

Niewykorzystane sytuacje zemściły się na samym początku drugiej połowy. Antybohaterem Realu okazał się Ferland Mendy. Najpierw źle podał do środka boiska, przez co Villarreal przejął piłkę i po dwóch podaniach szansę na gola miał Yeremi Pino. Uderzył z obrębu pola karnego prawą nogą w kierunku dalszego słupka. Courtois lekko trącił piłkę końcami palców, a ta potem trafiła we wracającego do własnej bramki Mendy'ego i wpadła do siatki.

Gwiazda Atletico obraziła się, bo zaproponowano jej 25 procent podwyżki. Chce odejść

W 57. minucie prostopadłe zagranie w pole karne dostał Vinicius Junior. Z bramki wyszedł Reina, a Vinicius zdołał wyłożyć piłkę Benzemie. Ten uderzył z sześciu metrów, ale mając przed sobą trzech asekurujących obrońców, nie zdołał wbić piłki do siatki. Ale jak się okazało, wyrok na Villarrealu został jedynie odroczony.

Bo zaraz po tej akcji sędzia główny tego meczu dostał sygnał od asystentów VAR, że powinien podejść do monitora. Okazało się, że przy podaniu do Viniciusa powstrzymujący Brazylijczyka obrońca zagrał piłkę ręką w polu karnym. Arbiter podyktował "jedenastkę", którą w 60. minucie na bramkę zamienił Benzema.

Real przegrał z Villarrealem. Szansa dla FC Barcelony

Jednak jeżeli ktoś myślał, że Real wrócił na właściwy tor, to został sprowadzony na ziemię zaledwie trzy minuty później. Tym razem nie popisał się David Alaba. Austriak potknął się i podparł się ręką o murawę. Próbował szybko się pozbierać, ale kiedy tylko zabrał rękę z murawy, piłka w nią w polu karnym. Sędzia zinterpretował to jako paradę obronną i podyktował rzut karny dla Villarreal, który został wykorzystany przez Gararda Moreno.

Memphis Depay marzy o powrocie do Premier League. Barcelona mówi: nie w taki sposób

Real nie zdołał odrobić strat i tym samym poniósł drugą porażkę w sezonie. Oznacza ona, że mistrzowie Hiszpanii pozostaną na drugim miejscu. Aktualnie mają tyle samo punktów co prowadząca FC Barcelona. Katalończycy będą mieli szansę odskoczyć od swoich odwiecznych rywali, ale to będzie trudne. W niedzielę zagrają na wyjeździe z Atletico Madryt i będą osłabieni brakiem Roberta Lewandowskiego.