Gwiazda Atletico obraziła się, bo zaproponowano jej 25 procent podwyżki. Chce odejść

Kilka tygodni temu zagraniczne media informowały, że Yannick Carrasco może opuścić Atletico Madryt. Belg miał być rzekomo zły na władze klubu z powodu, jak pisze "Marca", "niespełnionych obietnic sprzed kilku miesięcy". Teraz hiszpańska gazeta ujawnia więcej szczegółów.

Gwiazdor Atletico obraził się na klub. Poszło o pieniądze

Po sezonie 20/21, w którym Atletico wyprzedziło Real Madryt i FC Barcelonę, sięgając po mistrzostwo Hiszpanii, działacze klubu usiedli do stołu z Carrasco, aby porozmawiać o przedłużeniu umowy. Ta kończyła się dopiero w 2024 roku. Ale szefostwo chciało w ten sposób podziękować Belgowi za jego wkład w sukces klubu. Belg zagrał wówczas 30 spotkaniach w LaLiga i pięciu w Lidze Mistrzów. W lidze strzelił sześć goli i zanotował 10 asyst, a w rozgrywkach europejskich strzelił gola i zaliczył asystę. W Atletico liczono, że Carrasco podpisze nowy kontrakt, który związałby go z zespołem na długo. To miała być ostatnia umowa Belga z klubem z europejskiego topu. Potem Carrasco mógłby odejść na emeryturę do ligi, gdzie zarobiłby więcej.

Atletico liczyło, że Carrasco doceni ten gest, ale się przeliczyło. Dlaczego? Belgowi zaproponowano 25-procentową podwyżkę. I jak się okazało, dla Carrasco oferta była na tyle rozczarowująca, że w porozumieniu z Pinim Zahavim piłkarz nawet na nią nie odpowiedział. I, jeśli wierzyć dziennikarzom, uznał ją za tak niezadowalającą, że jego relacje z klubem się popsuły. Atletico zaproponowało też premię w przypadku awansu do Ligi Mistrzów, z czym Atleti nie miało problemów w ostatnich latach, ale to również nie zadowoliło Belga. Na ten moment sporo wskazuje na to, że Carrasco odejdzie. I nie wypełni kontraktu, bo Atletico wyznaczyło cenę za Belga. Początkowo miało to być 60 milionów euro, ale teraz mówi się o 40 milionach.

Yannick Carrasco jest piłkarzem Atletico od 2015 roku, ale w latach 2018-2020 był wypożyczony do ligi chińskiej. Od września 2020 roku nieprzerwanie jest zawodnikiem Atletico, z którym wygrał mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Europy. Dla madryckiego klubu rozegrał łącznie 241 meczów, w których strzelił 41 goli i zaliczył tyle samo asyst.

W tym sezonie Belg zagrał 22 razy, strzelając cztery gole i notując dwie asysty. Po rozegraniu 15 meczów Atletico Madryt zajmuje piąte miejsce w LaLiga. W Lidze Mistrzów odpadło po fazie grupowej i nie zagra nawet w Lidze Europy.