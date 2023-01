Niechciany latem piłkarz nie jest już na sprzedaż. Laporta blokuje transfer

"Czerwone Diabły" intensywnie starały się o de Jonga latem zeszłego roku. Barcelona była chętna sprzedania swojego zawodnika, ale weto postawił sam zainteresowany, który w stolicy Katalonii czuje się bardzo dobrze i nie zamierzał jej opuszczać. Manchester chciał wrócić po zawodnika zimą, gdyż szuka kreatywnego środkowego pomocnika, ale perspektywa klubu się zmieniła.

Nikt nie jest na sprzedaż, a pieniądze trzeba zdobyć

Jednak Joan Laporta, prezydent FC Barcelony, potwierdził, że de Jong ma "znaczącą wartość" i "nie jest na sprzedaż", to samo dotyczy Marca Andre ter Stegena. - Ter Stegen i De Jong? Jesteśmy bardzo zadowoleni z obu. Żaden nie jest na sprzedaż. Frenkie ma znaczną wartość, kilka klubów jest nim zainteresowanych, ale nie jest na sprzedaż - powiedział Laporta w rozmowie z "Cadena SER".

Prezydent Barcy wspomniał również o dwóch zawodnikach, których klub również nie zamierza sprzedać. Są to Ousmane Dembele, którym zainteresowane jest PSG - w jego przypadku Katalończycy żądają 100 milionów euro klauzuli odstępnego - oraz Ansu Fati, który nie potrafi dojść do formy po licznych kontuzjach.

Mateu Lahoz schowany do "lodówki". Radość w LaLiga

- Nikt z pierwszego zespołu nie jest na sprzedaż. Ani Ansu Fati, ani nikt inny - dodał na koniec Laporta dla "Cadena SER". Jest to sprzeczne z ostatnimi doniesieniami, jakoby FC Barcelona musiała obniżyć koszty wynagrodzeń o co najmniej 200 milionów euro, aby móc pozyskać nowych piłkarzy. A przecież klub Roberta Lewandowskiego chce być aktywny w najbliższych okienkach transferowych. Zdaniem "Radia Katalonia" do tego potrzebna będzie "duża sprzedaż".