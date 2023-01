Ansu Fati o sprawie Lewandowskiego przed starciem z Atletico

W listopadowym meczu z Osasuną (2:1) Robert Lewandowski otrzymał czerwoną kartkę, po której wykonał gest uznany za obrazę sędziego. W efekcie nałożono na niego trzymeczowe zawieszenie w La Lidze. Choć FC Barcelona starała się, aby kara została zmniejszona, to ostatecznie Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu utrzymał ją w mocy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie ma radości z reprezentacji?

Ansu Fati skomentował zawieszenie Roberta Lewandowskiego. "Jesteśmy przekonani do tego, co robimy"

W środę Barcelona rozegrała mecz z Intercity w Pucharze Króla, w którym Polak mógł wystąpić, lecz Xavi uznał, że da mu odpocząć. Katalończycy zaprezentował się bardzo przeciętnie, po 90 minutach był remis 3:3. Dopiero gdy w dogrywce Ansu Fati trafił na 4:3, a rywale nie byli już w stanie wyrównać.

Po zakończeniu spotkania strzelec zwycięskiego gola został zapytany o to, czy drużyna jest w stanie poradzić sobie bez Lewandowskiego w najbliższym spotkaniu ligowym z Atletico Madryt. - Szkoda, że Lewandowskiego tam nie będzie, ale mamy kilku napastników i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc drużynie - powiedział, cytowany przez hiszpańskie "Mundo Deportivo".

W ostatnią środę Barcelona miała duże trudności z pokonaniem Intercity, a kilka dni wcześniej tylko zremisowała w lidze z Espanyolem (1:1) i to mimo że Lewandowski był na boisku. Zdaniem 20-latka nie jest to jednak powód do niepokoju. - Nadal jesteśmy liderem w lidze i mamy szansę, aby nim pozostać, jesteśmy przekonani do tego, co robimy - dodał.

Zdaniem "Mundo Deportivo" jest bardzo prawdopodobne, że w starciu z Atletico to Fati zajmie miejsce Lewandowskiego na środku ataku. Teoretycznie do tej roli bardziej pasowaliby Ferran Torres lub Memphis Depay, ale "w środę nie przekonali do siebie Xaviego, a teraz poniosą tego konsekwencje". FC Barcelona zagra z Atletico Madryt w niedzielę 8 stycznia.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nieobecność Lewandowskiego w trzech najbliższych kolejkach La Liga nie znaczy, że napastnik nie zagra ani minuty w najbliższych tygodniach. Do gry będzie mógł wrócić za kilka dni, gdy FC Barcelona zmierzy się z Realem Betis w Superpucharze Hiszpanii. Co więcej, jeśli jego zespół zwycięży, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby zagrał także w finale turnieju (niedziela, 15 stycznia). Tam ewentualnym rywalem będzie Real Madryt lub Valencia. Do tego doliczyć też trzeba mecze 1/8 finału Pucharu Króla. Te odbędą się w dniach 17-19 stycznia. A jeśli i w tej fazie zdołałaby pokonać rywala, zagra w ćwierćfinałach, które zaplanowano na 24-26 stycznia.