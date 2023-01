"Biorę Lewandowskiego, a nie Haalanda czy Mbappe"

Robert Lewandowski zagrał w derbowym meczu z Espanyolem dzięki zawieszeniu kary przez Trybunał Administracyjny ds. Sportu jako "środek zabezpieczający". Po tym meczu "odbębnienie" kary przez polskiego napastnika stało się faktem. Mimo tego Lewandowski może zagrać w czterech meczach Barcelony w styczniu - odpowiednio w Pucharze Króla (1/8 finału i ćwierćfinał) oraz w Superpucharze Hiszpanii (półfinał z Realem Betis i ew. finał).

Laporta komentuje zawieszenie Roberta Lewandowskiego. Ma pretensje. "Kara wydaje się przesadzona"

Joan Laporta rozmawiał z hiszpańskim radiem Cadena SER po meczu z CF Intercity. Prezes klubu odniósł się do kary Roberta Lewandowskiego. - Akceptujemy orzeczenie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Dali nam tydzień do zgłoszenia się do sądu cywilnego. Zastosowaliśmy do decyzji, kiedy stała się ostateczna. Kara wydaje mi się przesadzona, ale jest logiczna, jeśli skupimy się na logice tych zasad. Na pewno Robert nie zagra w meczu z Atletico Madryt - powiedział.

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu podtrzymał zawieszenie Roberta Lewandowskiego na trzy mecze, a Barcelona nie będzie się odwoływać od tej decyzji. - Nieobecność Lewandowskiego w niedzielę to nasze niepowodzenie. Nieoczekiwane niepowodzenie. Ale nie mamy wyboru, musimy być posłuszni. Już raz tacy byliśmy, gdy usłyszeliśmy, że Lewandowski mógł zagrać z Espanyolem - mówił Xavi przed meczem w Pucharze Króla. Zawieszenie oznacza, że Lewandowski nie zagra w meczach z Atletico Madryt (8 stycznia), Getafe (22 stycznia) oraz Gironą (29 stycznia).

Haaland czy Mbappe? Laporta wybiera Lewandowskiego. Ta odpowiedź spodoba się Polakowi

Laporta dostał też pytania w kontekście transferów. - Haaland czy Mbappe? Ja biorę Dembele i Lewandowskiego. Czy interesujemy się Bernardo Silvą? Nie zapłacimy 80 mln euro za niego. Zobaczymy, jak Haaland poradzi sobie w Manchesterze City, ale na razie mamy Lewandowskiego, który radzi sobie bardzo dobrze. Czy PSG interesuje się Ousmane Dembele? Nie jest na sprzedaż tak jak Frenkie de Jong i Marc-Andre ter Stegen. Zajmiemy się odnowieniem umowy Dembele, gdy nadejdzie na to czas - dodał.

Prezes Barcelony odniósł się też do planów klubu na zimowe okno transferowe. - Nie planujemy żadnego ruchu, chyba że pojawi się nieplanowana okazja. Wykonaliśmy niezbędną pracę w letnim oknie i Xavi był z niej zadowolony. Mamy odpowiedni skład do tego, by walczyć o zdobycie tytułów w tym sezonie. Chcemy wygrać ligę hiszpańską, jesteśmy na tym skupieni i to jest nasz priorytet - podsumował Laporta.