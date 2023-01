Nietykalni w Barcelonie. Laporta wymienia nazwiska

W trakcie letniego okienka transferowego wydawało się, że Frenkie de Jong może opuścić FC Barcelonę. Wiele mówiło się o tym, że olbrzymie pieniądze (nawet 100 milionów euro) chce wydać na Holendra szukający wzmocnień w środku boiska - Manchester United. Władze wicemistrzów Hiszpanii również rozważały oferty za zawodnika i namawiały go, by przemyślał transfer. Chciały zarobić na nim dobre pieniądze. Ostatecznie jednak de Jong z FC Barcelony nie odszedł. Był bardzo zdeterminowany, by zostać. Chciał bowiem odnieść sukces z hiszpańskim klubem.

REKLAMA

Zobacz wideo Rostkowski ocenił finał Marciniaka: Mecz Francja-Argentyna dobrze sędziowany przez Polaka

Trener Rosjan w centrum afery. W kraju zawrzało. "Padli ofiarą propagandy"

De Jong nie jest na sprzedaż

Teraz prezesi FC Barcelony mają pełne zaufanie do zawodnika, są z niego bardzo zadowoleni i chcą, by został w klubie. Podobnie jak z holenderskiego bramkarza, Marca-Andre ter Stegena.

- Ter Stegen i De Jong? Jesteśmy z postawy obu bardzo zadowoleni. Żaden z nich nie jest na sprzedaż. Frenkie ma ważny kontrakt, kilka klubów jest nim zainteresowanych, ale nie sprzedamy go - powiedział Laporta w rozmowie z "SER".

W klubie zostaną również Ansu Fati oraz Ousmane Dembele. Hiszpańskie media wcześniej pisały, że jeden z prawoskrzydłowych: Demebele lub Raphinha mogą opuścić klub po zakończeniu tego sezonu. Dembele chciałby w swoim składzie PSG.

- Fati też nie jest na sprzedaż. To część historii naszego klubu, teraźniejszości i przyszłości. Bardzo w niego wierzymy. Z Dembele będziemy rozmawiać w sprawie nowego kontraktu. Jest niesamowity i też nie jest na sprzedaż. Nawet za 70 milionów euro - dodał Hiszpan.

Wciąż nie wiadomo za to, jaka będzie przyszłość środkowego pomocnika, Sergio Busquetsa. Pewne jest tylko, że w styczniu nie zmieni klubu.

- Busquets ma oferty ze Stanów Zjednoczonych. Na razie zostanie z nami do końca sezonu i wtedy porozmawiamy - dodał Laporta.

Klich napisał list do kibiców. Mistrz. Ostatnie zdanie to hit

FC Barcelona po 15. kolejkach jest liderem La Ligi. Ma 38 punktów, ma tyle samo punktów co wicelider, Real Madryt.