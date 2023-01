Lewandowski może zagrać w styczniu aż w 4 meczach mimo zawieszenia

Robert Lewandowski będzie pauzował w trzech meczach La Ligi, ale nie oznacza to, że w najbliższych tygodniach nie zobaczymy go na boisku. Do gry będzie mógł wrócić za kilka dni, gdy FC Barcelona zmierzy się z Realem Betis w Superpucharze Hiszpanii. A możliwe, że przed końcem zawieszenia wystąpi jeszcze w trzech innych spotkaniach.

