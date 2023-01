Hiszpanie podjęli kolejną decyzję ws. Lewandowskiego. Szybko nie wróci

8 listopada FC Barcelona grała na wyjeździe z Osasuną. W 31. minucie tamtego spotkania Robert Lewandowski obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Wtedy też wskazał na swój nos, co arbiter odebrał, jako oznakę arogancji i po spotkaniu Polak otrzymał dodatkową karę dwumeczowego zawieszenia. Wszystko to złożyło się na to, że Lewandowski miał pauzować w trzech kolejnych spotkaniach ligowych.

Lewandowski przegapi mecz z Atletico Madryt

Zwrot akcji nastąpił 30 grudnia, dzień przed meczem z Espanyolem. Sankcja pauzy została zawieszona przez Trybunał Administracyjny ds. Sportu jako "środek zabezpieczający" do ponownego rozpatrzenia sprawy.

Radio Onda Cero donosi, że kara została rozpatrzona i FC Barcelona oraz Robert Lewandowski nie mogą liczyć na złagodzenie kary. Rozgłośnia informuje, że Lewandowski będzie pauzował w trzech następnych spotkaniach ligowych.

Dziennik "Mundo Deportivo" informuje, że FC Barcelona mogłoay próbować ponownie się odwołać do sądu cywilnego, żeby raz jeszcze wywalczyć zawieszenie kary, ale musiałaby to zrobić w czwartek, 5 stycznia. Wszystko dlatego, że piątkowe (6 stycznia) Święto Trzech Króli jest w Hiszpanii dniem wolnym od pracy. Czasu jest więc naprawdę mało, a mecz z Atletico Madryt już w niedzielę, 8 stycznia.

Jakie spotkania przegapi napastnik FC Barcelony, jeśli klub nie zdecyduje się przyjąć karę zawieszenia? Pierwszym z nich będzie wspomniane hitowe starcie przeciwko Atletico Madryt (8 stycznia). Kolejnym meczem będzie domowy mecz z Getafe (22 stycznia) i wyjazdowy z Gironą (29 stycznia). W rozgrywkach ligowych Lewandowski wróci więc do gry dopiero w 1 lutego przeciwko Realowi Betis.

To oczywiście nie znaczy, że Lewandowski nie zagra w styczniu w barwach FC Barcelony. Polak będzie mógł wystąpić w czwartek 12 stycznia w półfinale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Betis, a potem w ewentualnym finale. Do tego pozostaje kwestia Pucharu Króla. Już wiemy, że napastnik nie znalazł się w kadrze na środowy mecz z CF Intercity. Jeśli FC Barcelona wygra to spotkanie, to Lewandowski będzie mógł znaleźć się w jej składzie w meczu 1/8 finału tych rozgrywek, które zostaną rozegrane w dniach 17-19 stycznia.