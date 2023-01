Bernardo Silva mrugnął okiem do nowego klubu. Jest faworytem do transferu

Bernardo Silva rozgrywa w Manchesterze City już szósty sezon. Cały czas nie udało mu się sięgnąć po najcenniejsze klubowe trofeum - puchar Ligi Mistrzów. Coraz częściej mówi się o tym, że Portugalczyk opuści ekipę prowadzoną przez Pepa Guardiolę. Do wyścigu o pomocnika mają włączyć się FC Barcelona i Real Madryt. Na razie bliżej celu ma być zespół Xaviego Hernandeza.

Jasny cel Bernardo Silva. Transfer już latem?

Sam piłkarz niejako potwierdził, że chciałby w najbliższym czasie zmienić otoczenie. Ma już 28 lat, więc musi podjąć odważniejszy krok, zanim będzie za późno. - Celem na najbliższe lata, jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, będzie prawdopodobnie rozpoczęcie nowego projektu w innym klubie - zadeklarował w rozmowie z portugalskim dziennikiem "Record".

Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 r. Zapewne nie będzie chciał zostawać w Anglii tak długo. W planach ma bowiem także powrót do klubu, w którym zaczynał wielką piłkarską karierę. - Chcę wrócić do Benfiki, aby jeszcze jej trochę pomóc, ale muszę czuć się na gotowy. Jeśli miałbym tam iść, by za chwilę odwiesić buty na kołek, to wolę się tam nie wybierać. Gdy byłem dzieckiem, moim marzeniem nie była gra dla najlepszego klubu na świecie, tylko dla Benfiki. Nie wiedziałem wtedy, jaki poziom osiągnę - tłumaczył.

Silva chce spełnić marzenie o grze dla Benfiki

Silva nie podał jednak konkretnego okresu, w którym mogą się go spodziewać z powrotem portugalscy kibice. Wiele będzie zależeć od tego, jak potoczy się jego najbliższa przyszłość. - Jeśli zapytasz mnie, co myślałem 10 lat temu, moim celem był powrót do Benfiki najpóźniej w wieku 32 lat. Co myślę dzisiaj? To zależy od tego, co wydarzy się latem tego roku. Nie będę kłamać, myślę o tym co roku. To zawsze był mój cel. Nie mogłem spełnić swojego marzenia o grze dla Benfiki, gdy miałem 19-20 lat, ale nadal chcę je spełnić - powiedział.

Na razie liderem w wyścigu po Portugalczyka ma być FC Barcelona. Łączyłoby się to jednak z wydatkiem aż 80 mln euro. Wszystko będzie więc zależało od stanu finansów klubu z Camp Nou.