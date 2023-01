Depay ma już dość Barcelony. Czuje się lepszy od innych i doszukuje się spisku

Memphis Depay do FC Barcelony w lipcu 2021 roku, na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu kontraktu z Olympique Lyon. Od tamtej pory zagrał w klubie z Katalonii 41 meczów, w których zdobył 14 goli i zaliczył dwie asysty. W tym sezonie jest jednak ostatnim wyborem trenera Xaviego w formacji ofensywnej, co przekłada się na duże niezadowolenie. Holender nie wchodzi na boisko nawet wtedy, kiedy Barcelona ma spore problemy.

Memphis Depay nie gra w FC Barcelonie. Został w klubie, a teraz żałuje

W tym sezonie Memphis Depay zagrał jedynie w trzech meczach FC Barcelony i zdobył jedną bramkę. Na placu gry spędził 116 minut, a trener Xavi woli wystawiać do gry Roberta Lewandowskiego, Raphinhnę, Ousmane Dembele, Ansu Fatiego i Ferrana Torresa. Holendrowi nie pomaga nawet fakt, że jest on zdolny zagrać na każdej ofensywnej pozycji.

Hiszpański "Sport" informuje, że piłkarz "ma dość" i przestaje kryć swoje niezadowolenie. Został w Barcelonie w letnim okienku transferowym, w celu wypełnienia kontraktu, a teraz coraz częściej zaczyna rozglądać się za nowym pracodawcą. 28-latek uważa, że brak gry już dawno przestał wynikać z powodów sportowych i czuje się lepszy od innych napastników w zespole. Dobrą dyspozycję udowadniał m.in. podczas mundialu w Katarze, na którym zagrał pięć spotkań i zdobył jedną bramkę.

Klub z Katalonii mógłby zgodzić się na oddanie piłkarza do innego klubu w styczniu, ale w grę wchodzi jedynie transfer gotówkowy. Z kolei Holender nie ma zamiaru rezygnować z dotychczasowej pensji, a potencjalni pracodawcy nie będą chcieli płacić mu tyle, co Barca. Zawodnik zarabia około 10 milionów euro, a zainteresowane nim m.in. AS Roma, Juventus i Manchester United nie są gotowe na taki wydatek. Oznacza to, że Depay może pozostać w Barcelonie do końca kontraktu, a więc do 30 czerwca.

Memphis Depay prawdopodobnie zagra w barwach Barcelony już w środę o godzinie 21:00, kiedy to w Pucharze Króla drużyna Xaviego zmierzy się z CF Intercity. Na konferencji prasowej trener Katalończyków przekonywał, że szansę dostaną zawodnicy bez rytmu meczowego, a takim niewątpliwie jest Depay, który udał się z drużyną do Alicante.