Lewandowski imponuje. Tym razem poza boiskiem. Łzy w oczach

Jeszcze w listopadzie 2022 roku informowaliśmy o darowiźnie, którą Robert i Anna Lewandowscy przekazali warszawskiemu Centrum Zdrowia Dziecka, a teraz polski napastnik zaangażował się w kolejną pomoc. Napastnik wziął udział w zorganizowanej przez FC Barcelonę wizycie w hiszpańskich szpitalach, podczas której piłkarz odwiedzali dzieci.

Robert Lewandowski i piłkarze FC Barcelony odwiedzili chore dzieci w szpitalach

W poniedziałek FC Barcelona zaplanowała dzień poświęcony przede wszystkim kibicom. Najpierw drużyna Xaviego zaprezentowała fanom na Camp Nou jednostkę treningową, po której piłkarze chętnie pozowali do zdjęć i rozdawali autografy. Po jej zakończeniu grupy zawodników udały się do szpitali, gdzie odwiedzały i pocieszały chorych fanów.

Do szpitala uniwersyteckiego Vall d'Hebron udali się m.in. Marc-Andre ter Stegen, Ousmane Dembele, Memphis Depay, Franck Kessie oraz Arnau Tenas. Z kolei do oddziału pediatrycznego Sant Joan de Deu udali się m.in. Robert Lewandowski, Frankie de Jong, Sergi Roberto, Eric Garcia oraz trener Xavi. Piłkarze odwiedzali młodych fanów, którym rozdawali prezenty, autografy oraz pozowali z nimi do zdjęć. W relacjach FC Barcelony za pośrednictwem Instagram Stories widzimy gwiazdy FC Barcelony rozmawiające z dziećmi i ich rodzicami oraz personelem szpitali. Młodzież widząc idoli, wybuchała radością, a niektórzy nawet płakali ze szczęścia.

Robert Lewandowski relacje z wizyty zamieścił również za pośrednictwem Instagrama. Kapitan reprezentacji Polski pozował do zdjęć z chorą dziewczynką i jej rodzicami oraz z kolegami z zespołu. "Wyjątkowe popołudnie. Coroczna wizyta w szpitalu, chwila radości i szczęścia dla wielu dzieci!" - napisał Lewandowski.

Wizytę piłkarzy w szpitalach zorganizowała organizacja "Barca Foundation", która przy pomocy sponsorów działa w 58 krajach na świecie. "Zajmujemy się edukacją i ochroną, działaniami społecznymi oraz zdrowiem i dobrym samopoczuciem emocjonalnym" - pisze o sobie fundacja na oficjalnej stronie internetowej.