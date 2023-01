Nie mógł patrzeć, jak klub upada. Zapłacił pół miliona za swój transfer

Lucas Perez pokazał, czym jest miłość do klubu. Nie mógł patrzeć na kryzys, jaki przeżywa obecnie Deportivo La Coruna i postanowił do niego wrócić, by pomóc mu wrócić do La Liga. Z własnej kieszeni zapłacił też połowę kwoty własnego transferu.

