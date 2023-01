Absurdalna lista potencjalnych celów transferowych Barcelony. Benzema? Naprawdę?

W poprzednim oknie transferowym Barcelona przeprowadziła prawdziwą ofensywę. Do klubu trafiło wielu zawodników z Robertem Lewandowskim na czele. W zimowym oknie Barcelona nie przeprowadzi raczej żadnego spektakularnego ruchu. Dział sportowy pracuje już jednak nad transferami, które Barcelona może przeprowadzić kolejnego lata.

Barcelona szykuje się do letniego okna transferowego

Listę potencjalnych wzmocnień Barcelony zaprezentował kataloński "Sport". Według gazety dyrektor sportowy klubu Mateu Alemany chciałby sprowadzić do Barcelony co najmniej dwóch zawodników z zaprezentowanej listy. Jest ona dosyć długa i… miejscami dość absurdalna. Liczy ona 29 zawodników, a wśród nich są nawet gwiazdy Realu Madryt – Toni Kross i Karim Benzema. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Benzema, zdobywca Złotej Piłki w barwach Realu Madryt, który jest związany z tym klubem od wielu lat, przejdzie do Barcelony, każdy może sam odpowiedzieć. Zapewne autorzy zestawienia umieścili tam Benzemę, bo temu już w tym roku kończy się kontrakt z Realem. Jednak według hiszpańskich mediów ma on podpisani niedługo nową umowę.

Na liście znajduje się też Leo Messi, bo hiszpańskie media raz na jakiś czas lubią przypomnieć, że taki scenariusz jest możliwy. Ten temat wielokrotnie przewijał się w publikacjach, ale ten scenariusz też jest mało prawdopodobny. Messi ma przedłużyć umowę z PSG.

Na liście zaprezentowanej przez "Sport" widnieją jeszcze m.in. N'Golo Kante, Roberto Firmino, Ilkay Guendogan, Marco Asensio, Raphael Guerreiro, Adrien Rabiot czy Jorginho.

FC Barcelona jest liderem ligi hiszpańskiej, ale w ostatnim meczu potknęła się w derbowym meczu z Espanyolem. Przez to straciła przewagę punktową nad Realem Madryt i prowadzi w tabeli tylko dzięki różnicy goli.