Kuriozalne sceny w meczu Barcelony. Lahoz zdemaskowany. "Nie pamiętał"

Sobotnie derby Katalonii pomiędzy FC Barceloną i Espanyolem (1:1) zakończyły się sporym skandalem. Wszystko za sprawą pracy sędziego Mateu Lahoza, który w meczu pokazał aż 16 żółtych kartek i dwie czerwone. Usunął też z boiska Leandro Cabrerę za faul na Robercie Lewandowskim, ale po analizie VAR wycofał się z tej decyzji. Hiszpan w końcówce zupełnie stracił kontrolę nad tym, co działo się na boisku.

Jordi Alba powiedział, czemu dostał czerwoną kartkę od Mateu Lahoza. "Nie pamiętał, że już dostałem upomnienie"

Największe kontrowersje obok anulowaniu kartki dla Cabrery, wzbudza wyrzucenia z boiska chwilę wcześniej Jordiego Alby. Mateu Lahoz miał podobno zapomnieć, że ukarał już wcześniej obrońcę Barcelony i pokazał mu kolejny kartonik za dyskusję. - Zapytałem: "co powiedział?", Lahoz nie odpowiedział mi nic konkretnego, stwierdził tylko, że "protestował". Jordi nawet nie wiedział, że miał żółtą kartkę. Być może gdyby Mateu o tym wiedział, nie sięgnąłby po drugą żółtą kartkę. Nie wiem, co znajdzie się w protokole, ale wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni - relacjonował po meczu Sergi Roberto, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

W końcu głos zabrał też sam bohater całego zamieszania, czyli Jordi Alba. Potwierdził on słowa kolegi z drużyny. Był zupełnie zaskoczony, że ogląda czerwony kartonik. Jak powiedział hiszpańskim mediom, arbiter miał faktycznie zapomnieć, że już wcześniej pokazał mu żółtą kartkę.

- Nie rozumiałem tego wyrzucenia z boiska. Podszedłem do Mateu i powiedziałem mu z pełnym szacunkiem, że Joselu założył krzesełko Christensenowi i go faulował, nic więcej. On myślał, że to była pierwsza żółta kartka, ale to była druga. Poza tym, że moim zdaniem to nie kwalifikowało się na kartkę, jest oczywiste, że gdyby zdawał sobie sprawę, że to oznacza czerwoną, nie pokazałby mi jej - powiedział Alba, którego słowa cytuje "AS".

- Wiem, że czasem popełniam błędy i za bardzo protestuję, ponieważ jestem bardzo impulsywny i muszę poprawić ten aspekt, ale dziś tak nie było. Mateu popełnił błąd, ponieważ nie pamiętał, że już dostałem upomnienie - dodał. - Nie udzielił mi żadnych wyjaśnień. Ostatecznie trudno, żeby przyznał mi rację, ale chodzi o to, że nic takiego nie powiedziałem - podsumował.

Alba dodał także, że jest rozczarowany remisem. Liczył na komplet punktów. Trudno się dziwić, gdyż utrata punktów mocno skomplikowała Barcelonie sytuację w tabeli. Katalończycy roztrwonili przewagę nad Realem Madryt. Obie drużyny mają po 38 punktów. Robert Lewandowski i koledzy pozostali liderem tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

