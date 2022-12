Jeszcze zdążył! Pudło 2022 roku w ostatni dzień roku [WIDEO]

Gdy większość z nas szykuje się już do sylwestrowej zabawy, piłkarze w hiszpańskiej La Ligi musieli wyjść na murawę, by rozegrać mecze 15. kolejki. Być może myślami na imprezie był już napastnik Villarrealu Gerard Moreno. 30-letniemu piłkarzowi wyraźnie zabrakło koncentracji na boisku, przez co popisał się wyjątkowo spektakularnym pudłem.

Zdążył przed północą. Gerard Moreno zaliczył pudło roku 2022

17-krotny reprezentant Hiszpanii pojawił się w pierwszym składzie na mecz Villarrealu z Valencią. Na pierwszą okazję do strzelenia bramki nie musiał długo czekać. Minęła nieco ponad minuta gry, Alex Baena dostał kapitalne podanie, popędził prawą stroną i wyłożył mu piłkę jak na tacy. Moreno miał tylko przyłożyć nogę i patrzeć, jak piłka toczy się do pustej bramki. Tymczasem napastnik posłał ją obok prawego słupka. Po wszystkim tylko złapał się za głowę jak zapewne większość kibiców gospodarzy. Wideo poniżej.

Na domiar złego 20 minut później niewykorzystana okazja Hiszpana się zemściła. Gola dla Valencii strzelił Edinson Cavani. Na szczęście Moreno w pewnym sensie się zrehabilitował i jeszcze przed końcem pierwszej połowy zaliczył asystę przy trafieniu Samuela Chukwueze na 1:1.

Moreno może spać spokojnie. Zwycięstwo mimo wpadki z początku meczu

Moreno może podziękować swoim kolegom, bo w 88. minucie wynik na 2:1 dla Villarrealu ustalił Juan Foyth. W przeciwnym wypadku rok 2022 kończyłby ze świadomością, że jego fatalne zachowanie w polu karnym rywala spowodowało stratę cennych punktów. Teraz może jedynie żartować, że zdążył przed północą ustrzelić pudło roku.

Villarreal dzięki zwycięstwu z Valencią ma w tabeli LaLiga 24 punkty i zajmuje 7. miejsce. Valencia plasuje się trzy pozycje niżej z dorobkiem 19 oczek. W następnej ligowej kolejce Gerarda Moreno i jego zespół czeka znacznie trudniejsze zadanie. 7 stycznia Villarreal podejmie u siebie ekipę Realu Madryt. Wcześniej czeka go starcie w Pucharze Króla z Cartageną we wtorek, 3 stycznia.