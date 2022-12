Piłkarz Barcelony był w szoku. "Nawet nie wiedział, że ma kartkę"

W ostatnim meczu w 2022 roku FC Barcelona zremisowała 1:1 z Espanyolem. Spotkanie nie zachwyciło pod względem piłkarskim, po jego zakończeniu znacznie więcej mówiło się o kontrowersyjnych decyzjach sędziego Mateu Lahoza.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Sergi Roberto broni Jordiego Alby po meczu z Espanyolem. "Jesteśmy bardzo zaskoczeni"

W pomeczowym wywiadzie Sergi Roberto, piłkarz Barcelony, podkreślił, że w drugiej połowie na boisku zrobiło się gorąco, lecz w dużej mierze wynikało to z postawy arbitra. - Chcieliśmy zakończyć ten rok wygraną, aby mieć jak najlepszą sytuację w lidze. W pierwszej części graliśmy dobrze, być może zabrakło nam zdobycia drugiego gola, to dałoby nam więcej spokoju. W drugiej połowie wiele się działo, sędzia pokazał dużo kartek, w tym czerwone, było dużo przerw. Espanyolowi na tym zależało. Przez to nie mogliśmy grać tak, jak lubimy - powiedział.

30-latek został zapytany o sytuację z okolic 78. minuty, gdy Jordi Alba w krótkim czasie otrzymał dwie żółte kartki za dyskusję z sędzią. Wtedy kolejni gracze Barcelony zaczęli z nim rozmawiać. - Chodziło nam o czerwoną kartkę Jordiego. Zapytałem: "co powiedział?", Lahoz nie odpowiedział mi nic konkretnego, stwierdził tylko, że "protestował". Jordi nawet nie wiedział, że miał żółtą kartkę. Być może gdyby Mateu o tym wiedział, nie sięgnąłby po drugą żółtą kartkę. Nie wiem, co znajdzie się w protokole, ale wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni - podsumował.

Espanyol zdobył bramkę po rzucie karnym, który Lahoz podyktował za faul Marcosa Alonso na Joselu. Zdaniem Roberto w tej sytuacji nie doszło do pomyłki. - Nie widziałem dobrze tej sytuacji, ale skoro spadł mu but, to znaczy, że kontakt był. Ta sytuacja nam zaszkodziła, nie mogliśmy grać tego, co sobie zakładaliśmy - dodał.

Zdobyty punkt sprawia, że FC Barcelona rozpocznie 2023 rok jako lider La Ligi. Drugi w tabeli Real Madryt wyprzedza dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl