Lewandowski wraca do gry. Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Espanyol? [TRANSMISJA, STREAM]

Ostatni raz w La Liga FC Barcelona grała 8 listopada, kiedy to ograła Osasunę 2:1. W tamtym meczu czerwoną kartkę otrzymał Robert Lewandowski, którego hiszpański Trybunał Administracyjny ds. Sportu zawiesił na trzy ligowe spotkania z powodu gestu wykonanego w kierunku arbitra. Zawieszenie Polaka niespodziewanie zostanie rozpatrzone ponowie i zagra on w ostatnim meczu drużyny Xaviego w tym roku. Będzie to szczególne starcie, ponieważ FC Barcelonę czekają derby stolicy Katalonii z Espanyolem.

Robert Lewandowski wraca na derby Barcelony. FC Barcelona - Espanyol na zakończenie roku w La Liga

FC Barcelona zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga i po 14 meczach ma na koncie 37 punktów. By zakończyć rok na pierwszym miejscu i wyprzedzić Real Madryt potrzebuje przynajmniej zremisować w Derbach Barcelony. Espanyol jest na 17 miejscu w ligowej tabeli i podczas 14 meczów zgromadził jedynie 12 punktów. Drużyna Diego Martineza ostatni raz wygrała 16 października, kiedy to pokonała 1:0 Real Valladolid.

Ważnym wydarzeniem spotkania będzie powrót do gry Roberta Lewandowskiego, który pierwotnie miał nie wystąpić w tym spotkaniu. Polak jest prawdziwym liderem FC Barcelony, co odzwierciedlają statystyki. Napastnik zdobył 13 goli i zaliczył cztery asysty, co sprawia, że ma na koncie tylko trzy bramki mniej niż cała drużyna Espanyolu, której najlepszym strzelcem jest Joselu. Hiszpan zdobył w tym sezonie siedem goli i zaliczył asystę, więc to on będzie największym zagrożeniem dla Barcelony.

Kończące rok derby Barcelony będą 32. w historii. W dotychczasowych starciach lepszym bilansem może pochwalić się FC Barcelona, która wygrywała 20 razy (13 razy u siebie). Sześciokrotnie padał remis, a Espanyol górą był pięć razy, ale na Camp Nou nigdy nie wygrał. W ostatnim starciu obu drużyn padł remis 2:2, a na boisku działo się bardzo dużo. Bramki dla Espanyolu zdobywali Sergi Darder i Raul de Tomas, a dla FC Barcelony Pedri i Luuk de Jong. Holender uratował Barcy punkty w 96 minucie gry. Czerwone kartki w meczu obejrzeli dwaj piłkarze Espanyolu - Nico Melamed i Manu Morlanes.

FC Barcelona - Espanyol. Gdzie i kiedy oglądać derby Barcelony? [TRANSMISJA, STREAM]

Derby Barcelony zaplanowano na sobotę, 31 grudnia o godzinie 14:00 na stadionie Spotify Camp Nou. Transmisja telewizyjna z tego starcia dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport oraz Canal+ 4K. W internecie spotkanie będzie dostępne za pośrednictwem platformy Canal+ Online.