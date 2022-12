Wybrano najlepszą jedenastkę sezonu. Lewandowski pominięty. Wyjaśniono, dlaczego

Koniec roku to czas pewnych podsumowań. Z takiego założenia wyszli dziennikarze portalu Goal.com, publikując najlepszą jedenastkę sezonu spośród piłkarzy występujących w pięciu czołowych ligach Europy - angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej i francuskiej. Nie brali jednak pod uwagę całego roku 2022, ale tylko okres od wznowienia rozgrywek po letniej przerwie. Polscy kibice mogą być rozczarowani. Nie ma w niej bowiem Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski poza najlepszą jedenastą Goal.com. Zdecydowała jedna kwestia

Wydawać by się mogło, że za kapitanem reprezentacji Polski całkiem udane miesiące. Lewandowski od czasu transferu do FC Barcelony imponuje skutecznością. W La Lidze zdobył 13 bramek w 14 meczach i miał cztery asysty. Do tego dołożył 5 goli w 5 spotkaniach Ligi Mistrzów. To jednak za mało, by znaleźć się w najlepszej jedenastce. Goal.com na środku ataku postawiło na Erlinga Haalanda.

Norweg również latem zmienił barwy klubowe. Przeniósł się z Borussii Dortmund do Manchesteru City i znakomicie się tam spisuje. Liczby ma lepsze nawet od Lewandowskiego. W 14 meczach Premier League strzelił 20 goli, w Lidze Mistrzów także zanotował 5 trafień. Statystyki Haalanda nie były jednak jedynym powodem absencji polskiego napastnika. Jak uzasadnił portal, nie można nie przeoczyć katastrofalnego odpadnięcia FC Barcelony z Ligi Mistrzów.

Nietypowe wyróżnienia. Bramkarz Lens w składzie i brak Mbappe

W jedenastce nie brakuje innych niespodzianek. Poza Lewandowskim zabrakło w niej Kyliana Mbappe. Nieoczekiwanie jest w niej natomiast bramkarz Lens - Brice Samba, który wygrał rywalizację z Markiem-Andre ter Stegenem. Portal docenił także rewelacyjną postawę Napoli we włoskiej Serie A i wyróżnił jego dwóch piłkarzy - koreańskiego stopera Kim Min-jae i Gruzina Khvichę Kvaratskhelię. W ataku poza Haalandem znaleźli się dwaj gwiazdorzy PSG - Lionel Messi i Neymar.

Najlepsza jedenastka sezonu portalu Goal.com: