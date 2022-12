Szok. Espanyol bojkotuje mecz z Barceloną. "Absolutnie szkodliwy precedens"

Robert Lewandowski został zawieszony na trzy mecze po ostatnim przed mundialem ligowym spotkaniu FC Barcelony z Osasuną. Polak obejrzał dwie żółte, a w konsekwencji czerwoną kartkę, przez co przedwcześnie opuścił plac gry. Schodząc z murawy, piłkarz chwytał się za nos, co zostało odebrane jako obraźliwe gesty w kierunku sędziego i właśnie dlatego kara była tak surowa. FC Barcelona odwoływała się do różnych organów, ale aż do piątku decyzje były dla niej niepomyślne.

REKLAMA

Zobacz wideo Flagi i tłumy kibiców. Tak Oberstdorf otwiera TCS

Media: Real okazał się za słaby. Czołowy piłkarz nie trafi do Madrytu

Dzień przed meczem nastąpił przełom. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie ogłosił, że wykonanie kary zostanie wstrzymane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia jako tzw. środek zapobiegawczy. Dzięki temu Lewandowski będzie mógł zagrać w sobotę przeciwko Espanyolowi, a gdyby kara została utrzymana, 34-latek będzie pauzował w innym terminie.

Władze Espanyolu grzmią po decyzji ws. Lewandowskiego

Decyzja CAS nie spodobała się ekipie Espanyolu. Jako strona pośrednio zaangażowana w sprawę klub wydał specjalne oświadczenie, w którym zwrócił uwagę, że decyzja została podjęta w ostatniej chwili, a nikt nie zadbał o zabezpieczenie praw rywali.

Kilka godzin później hiszpański "AS" poinformował, że władze Espanyolu mają zamiar zbojkotować spotkanie. Zarząd klubu nie pojawi się na meczu na Camp Nou, ponieważ według nich decyzja ustanawia "absolutnie szkodliwy precedens dla LaLiga jako całości i dla wszystkich klubów, które są jej częścią".

Były prezes Espanyolu grzmi po decyzji ws. Lewandowskiego. "Wstyd"

To niezwykłe, że dowiadujemy się o tym fakcie 24 godziny przed meczem. Uważamy, że ten środek ostrożności całkowicie wypacza dzień zawodów i nasze przygotowania do meczu. To dziwna sytuacja. Mimo niesprawiedliwości ufamy, że nasza drużyna i nasz trener jutro będą rywalizować na 110 procent – powiedział dyrektor generalny Espanyolu, Mao Ye, cytowany przez "AS".

Mecz FC Barcelony z Espanyolem odbędzie się w sobotę, 31 grudnia o 14.00 na Camp Nou (relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE).