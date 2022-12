Dwie ofiary transferu Mbappe do Realu Madryt. Media zdradzają szczegóły

Latem bieżącego roku Kylian Mbappe miał być o krok od przejścia do Realu Madryt, ale ostatecznie Francuz zdecydował się przedłużyć kontrakt z PSG do 2025 roku. Francuz przedłużył umowę na szokujących warunkach, które zapewniają mu zarobki na poziomie 83 milionów euro na sezon. Jednak w kolejnych miesiącach pojawiały się doniesienia, że Mbappe jednak ponownie może chcieć odejść i znowu wrócił temat jego transferu do Realu Madryt. Włoskie media donosiły po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze, że "Królewscy" mieliby przygotować łącznie miliard euro na pokrycie kwoty transferu i pensję zawodnika.

Brazylijczycy mogą ucierpieć na przyjściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt

Ewentualny transfer Kyliana Mbappe do Madrytu byłby na pewno ruchem, który wstrząsnąłby piłkarskim światem. Z jednej strony drużyna Carlo Ancelottiego pozyskałaby jednego z najlepszych, a w przyszłości może i najlepszego piłkarza świata. Z drugiej poszkodowani mogliby zostać gracze, którzy już są w Realu Madryt. Chodzi o dwóch Brazylijczyków, czyli Viniciusa Juniora i Rodrygo Goesa.

Zdaniem portalu Todofichajes przyjście Mbappe wymusi odejście któregoś z reprezentantów Brazylii. Ulubioną pozycją Mbappe jest lewe skrzydło, a te aktualnie należy do Viniciusa, ulubieńca kibiców i samego Florentina Pereza. Taki ruch miałby wymusić na byłym piłkarzu Flamengo przejście na prawą stronę, która nie należy do jego ulubionych. W najgorszym razie mogłaby doprowadzić nawet do jego odejścia z klubu.

Gdyby jednak Vinicius przeszedł na prawe skrzydło, to wtedy miejsce w składzie straciłby Rodrygo, co mogłoby skłonić Real Madryt do sprzedaży 21-latka. Wszystko jednak mogłoby pogodzić przyjście Mbappe w miejsce Karima Benzemy, który z racji wieku i 35 lat na karku jest coraz bliżej, niż dalej końca kariery. Gwiazda PSG w końcu grywała już na środku ataku w swoim klubie oraz reprezentacji.

Jednocześnie wszystkie te scenariusze będą rozważane, jeśli Kylian Mbappe przejdzie ostatecznie do Realu Madryt. Wcześniej wspomniane włoskie media informowały, że drużyna ze stolicy Hiszpanii ma być gotowa na taki ruch, a z drugiej strony "Marca" podkreśla, że temat takiego transferu nie istnieje w biurach na Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madryt aktualnie zajmuje drugie miejsce w rozgrywkach La Liga i wróci do gry w piątkowy wieczór, 30 grudnia o 21:30 przeciwko Realowi Valladolid.