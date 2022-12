Były prezes Espanyolu grzmi po decyzji ws. Lewandowskiego. "Wstyd"

W piątek popołudniu władze Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie poinformowały o tym, że zawieszenie Roberta Lewandowskiego, które było efektem czerwonej kartki w meczu z Osasuną, zostało uchylone do ponownego rozpatrzenia sprawy (więcej o tym pisaliśmy --> TUTAJ). To oznacza, że napastnik może wystąpić w sobotnich derbach z Espanyolem, co nie spodobało się władzom tego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Espanyol rozwścieczony decyzją ws. Lewandowskiego. "Zawsze te same kluby otrzymują pomoc"

Decyzja wzbudziła spore kontrowersje w piłkarskim środowisku. Największe zastrzeżenia wyrażają ludzie związani z Espanyolem. Jednym z nich jest były prezes klubu Joan Collet, który w rozmowie z radiem La Grada skrytykował decyzję. - To prawdziwy wstyd, co dzieje się w tej chwili w piłce nożnej. Zawsze te same kluby otrzymują pomoc. Tutaj, w Katalonii, dorastaliśmy słysząc, że Barcelona była klubem najbardziej poszkodowanym przez instytucje, arbitraże, przez wszystko. Zobaczmy, co teraz powiedzą - skomentował i dodał: - Hańba.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Gracze Barcelony podjęli ważną decyzję. Robert Lewandowski został w cieniu

Wcześniej klub wydał też oficjalne oświadczenie w tej sprawie i również wyraził rozczarowanie z powodu odwieszeniu Lewandowskiego nieco ponad 24 godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego. "Espanyol odbiera tę decyzję jako niesprawiedliwą, biorąc pod uwagę przykłady innych klubów. Należy pamiętać, że przez cały sezon Espanyol spotykał się z podobnymi sytuacjami, w których składano odwołania ws. jego wykluczonych zawodników i w żadnym przypadku nie zakończyły się one odpowiednim posiedzeniem komisji w ciągu tygodnia w celu zbadania argumentów przedstawionych przez klub. Analizujemy fakty i będziemy bronić naszych interesów wszelkimi dostępnymi środkami" - zapowiedziały władze sobotniego przeciwnika FC Barcelony.

Rywal protestuje ws. Lewandowskiego. Wielkie oburzenie po zaskakującej decyzji

Mecz FC Barcelony z Espanyolem odbędzie się w sobotę, 31 grudnia o 14.00 na Camp Nou (relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE).