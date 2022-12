Cristiano Ronaldo przyłapany na ulicy. Rozpalił kolejną europejską stolicę

Cristiano Ronaldo od 22 listopada pozostaje bez klubu, po tym, jak zerwał kontrakt z Manchesterem United. Portugalczyk był skonfliktowany z trenerem Erikiem ten Hagiem, który nie widział dla niego miejsca w składzie zespołu. Ponadto zawodnik udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym nie szczędził gorzkich słów w kierunku angielskiego klubu. Obecnie Ronaldo wciąż pozostaje bez nowego pracodawcy, a media informowały o rzekomym transferze do Arabii Saudyjskiej.

W tej sprawie miał nastąpić nagły zwrot akcji. Katarski dziennikarz Mohamed Al-Kaabi za pośrednictwem Twittera poinformował, że Ronaldo dostał ofertę z europejskiego klubu, który występuje w Lidze Mistrzów. Nie wiadomo jednak, o jaki klub chodzi, więc w mediach aż huczy od plotek.

Gdzie trafi Ronaldo? Od listopada jest bezrobotny

Ostatnio Ronaldo został przyłapany na ulicach Madrytu, co natychmiast podsyciło spekulacje, że Ronaldo może wrócić do Realu. To jednak bardzo mało prawdopodobne. Ronaldo dwa tygodnie temu pojawił się w ośrodku treningowym mistrzów Hiszpanii, co wywołało zaskoczenie. Miał tam jednak tylko trenować, żeby utrzymać formę na bezrobociu. Hiszpańskie media pisały, że nie ma tematu jego powrotu. Jeszcze mniej prawdopodobny jest transfer do Atletico, bo ekipa Diego Simeone odpadła z Ligi Mistrzów. Poza tym taki ruch rozwścieczyłby fanów Realu.

W sierpniu dwóch młodych fanów Realu nagrało Florentino Pereza i zawołało do niego, żeby podpisał Cristiano Ronaldo. – Znowu? On ma 38 lat – odparł szef Realu Madryt. Rozłożył później ręce i odszedł w ciszy.

Zespół Carlo Ancelottiego dobrze sobie radzi bez Portugalczyka. W poprzednim sezonie Real sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów. Kilka dni temu zdobył też Superpuchar UEFA. Bezsprzecznym liderem zespołu został Karim Benzema, który zdobył Złotą Piłkę za rok 2022.