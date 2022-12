Gracze Barcelony podjęli ważną decyzję. Robert Lewandowski został w cieniu

Marc-Andre ter Stegen dołączył do FC Barcelony w lipcu 2014 roku. Początkowo był zmiennikiem Claudio Bravo, ale gdy ten latem 2016 r. odszedł do Manchesteru City, stał się podstawowym bramkarzem Katalończyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie ma radości z reprezentacji?

FC Barcelona ma nowego wicekapitana. Wybór padł na Marca-Andre ter Stegena

Obecnie Niemiec jest jednym z zawodników, którzy mogą pochwalić się najdłuższym stażem w klubie. To sprawiło, że został wytypowany do pełnienia funkcji jednego z wicekapitanów zespołu, o czym poinformował Xavi na konferencji prasowej przed meczem z Espanyolem. - To najlepszy wybór ze względu na jego doświadczenie i pozycję w szatni - argumentował. Jak poinformował hiszpański "AS", decyzja zapadła w wyniku głosowania piłkarzy, wśród kandydatów był również Robert Lewandowski.

Aktualnie kapitanem drużyny z Katalonii jest Sergio Busquets. Jego zastępcami są Sergi Roberto i Jordi Alba, a do niedawna był nim także Gerard Pique, lecz kilka tygodni temu zdecydował się zakończyć karierę. - Podjął taką decyzję, gdy zobaczył, że gra mniej, niż oczekiwał - podkreślił Xavi, gdy zapytano go o rezygnację doświadczonego obrońcy. To sprawiło, że musiał zostać wyznaczony nowy wicekapitan.

Dotychczas ter Stegen trzykrotnie pełnił funkcję kapitana Barcelony w oficjalnych meczach. Po raz pierwszy miało to miejsce 17 kwietnia 2018 r. w spotkaniu z Celtą, po raz drugi 29 października 2020 r. z Eibarem, a po raz trzeci 21 sierpnia br. z Realem Sociedad.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na tej samej konferencji prasowej Xavi potwierdził, że w spotkaniu derbowym będzie mógł zagrać Lewandowski, którego kara została zawieszona do czasu ponownego rozpatrzenia odwołania. - Timing tej decyzji nas zaskoczył. Mówili nam, że mamy dwa lub trzy dni na odwołanie się. Sankcja jest znana od listopada i rozwiązanie powinno być znane dużo wcześniej - powiedział trener.

Spotkanie Barcelony z Espanyolem zostanie rozegrane w sobotę 31 grudnia o godz. 14. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.