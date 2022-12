Ledwo co przyszedł do Barcelony i odejdzie? Wielkie rozczarowanie

FC Barcelona wydała ponad 150 milionów euro w trakcie letniego okna transferowego, po drodze aktywując kilka dźwigni finansowych. Wtedy najdroższym transferem był Raphinha z Leeds United (kosztował 58 mln euro), ale nie brakowało też ruchów bez kwoty odstępnego. Jednym z nich był Franck Kessie, który zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Milanem i przyjął ofertę Barcelony. Wiele wskazuje na to, że przygoda iworyjskiego pomocnika na Camp Nou skończy się dosyć szybko.

Kessie "kartą przetargową" Barcelony. Może odejść do Anglii za 15 milionów euro

Hiszpański dziennik "Sport" informuje, że głównym celem Barcelony w zimowym oknie jest rozstanie się z Memphisem Depayem. Kontrakt holenderskiego napastnika jest ważny do końca czerwca przyszłego roku, a chętnie sprowadziłyby go takie kluby, jak Newcastle United czy AS Roma. Wcześniej Hiszpanie podawali informacje, jakoby Depay chciał uprzykrzyć życie Barcelonie i celowo odrzuca oferty transferu, żeby latem stać się wolnym zawodnikiem. W związku z tym Barcelona musi skorzystać z planu B.

Tym planem B jest sprzedaż Francka Kessiego. Iworyjski pomocnik nie może liczyć na regularną grę i znajduje się w hierarchii pomocników za Sergio Busquetsem, Gavim, Pedrim i Frenkiem De Jongiem. "Kessie dla Xaviego Hernandeza jest częścią rotacji. Piłkarz nie chce opuszczać klubu, ale może zostać użyty jako karta przetargowa, jeśli Depay odmówi transferu do innego klubu" - czytamy w artykule. Barcelona potrzebuje pieniędzy, by zarejestrować Gaviego do ligi hiszpańskiej (obecnie jest traktowany jako piłkarz rezerw) i przedłużyć umowy z Alejandro Balde i Ronaldem Araujo.

Z pomocą może przyjść Tottenham, który interesuje się Franckiem Kessie. Barcelona rozważy ofertę w okolicy 15 milionów euro. "Świetna budowa ciała i umiejętność gry na małej przestrzeni to plus w tak wymagającej lidze, jak angielska" - pisze "Sport". Warto dodać, że Tottenham wypożyczył latem Clementa Lengleta z Barcelony. Klub z Katalonii chciałby dobrze zarobić na pomocniku. Z kolei "Daily Mail" podaje, że taki ruch może być możliwy, jeśli Tottenham wypożyczy Kessiego do końca sezonu lub wcześniej kogoś sprzeda.

Franck Kessie zagrał w trzynastu meczach Barcelony przez 485 minut i zdobył bramkę w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno (5:1). Jego kontrakt z Barceloną jest ważny do końca czerwca 2026 roku.