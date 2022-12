Atletico wraca do gry. Trzy czerwone kartki, dwa gole i szokujący wygląd Griezmanna

W pierwszej połowie nie oglądaliśmy goli, za to była jedna czerwona kartka. Obejrzał ją zawodnik Elche, Gonzalo Verdu. Powalił on wychodzącego na czystą pozycję rywala tuż przed polem karnym. Stało się jasne, że gościom ciężko będzie utrzymać remis w tym spotkaniu.

Nadzieja pojawiła się jednak w 53. minucie, kiedy drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną zobaczył piłkarz Atletico, Mario Hermoso. Warto dodać, że pierwszą dostał zaledwie trzy minuty wcześniej. Siły były więc wyrównane.

Atletico rozstrzygnęło mecz w drugiej połowie. Griezmann asystuje i szokuje

Nadzieja jak szybko się pojawiła, tak i szybko zniknęła. W 56. minucie padł gol dla Atletico. Piłkę z prawej strony boiska w polu karnym dostał Antoine Griezmnn. Jego strzał został zablokowany, ale Francuz, który przykuwał uwagę kolorem swoich włosów, zdołał jeszcze dopaść do piłki, zanim ta opuściła boisko. Dograł przed bramkę do Joao Felixa, a ten skierował ją z bliska do siatki. W 61. minucie Felix mógł mieć dublet, ale jego strzał z 17 metrów obronił Edgar Badia.

W 74. minucie Atletico dobiło rywala. Morata wpadł w pole karne z piłką i uderzył w kierunku dalszego słupka. Obrońcy próbowali go zablokować, ale zamiast tego tylko podbili piłkę, a ta pechowo przelobowała bramkarza i wpadła do bramki. Wynik nie uległ już zmianie i Atletico wygrało 2:0. Zmianie uległa jeszcze tylko liczba zawodników na boisku, bo Domingos Quina z Elche wyleciał z boiska za dwie żółte kartki.

Atletico dzięki wygranej zajmuje trzecie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Ma jednak bardzo dużą stratę do prowadzącej dwójki – osiem punktów do Realu i dziesięć do Barcelony. Na dodatek może stracić miejsce na podium, jeżeli swój mecz w 15. kolejce wygra Real Sociedad.