16-letnia gwiazda Realu ujawnia, dlaczego wybrał Real. "To jeden z moich idoli"

Endrick urodził się 21 lipca 2006 roku i dopiero od lipca 2022 roku jest zawodnikiem seniorskiej drużyny Palmeiras. Eksperci uznają go za jeden z największych talentów światowego futbolu, więc Real Madryt postanowił zapłacić aż 35 milionów euro, by mieć go w swoich szeregach jeszcze przed 18. urodzinami. Napastnik jeszcze przez dwa sezony będzie zbierał doświadczenie w lidze brazylijskiej, ale już czuje się blisko związany z Realem.

Endrick wybrał Real Madryt ze względu na idoli - Viniciusa i Cristiano Ronaldo

Niedawny nabytek Realu Madryt rozmawiał z gazetą "Marca" przy okazji charytatywnego meczu, który legendarny brazylijski piłkarz Zico organizował na Maracanie. Endrick w tym spotkaniu brylował i zdobył trzy gole, chociaż na boisku znajdowały się gwiazdy takie jak Djalminha, David Luiz i Dejan Petkovic. Dziennikarze postanowili wykorzystać okazję i zapytać młodego zawodnika, jak czuje się po transferze do europejskiego giganta.

- Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo dziękuję Bogu, ale twardo stąpam po ziemi. Jeszcze nic nie wygrałem. Bardzo dziękuję Bogu za teraźniejszość. Przyszłość należy tylko do Boga. W 2024 roku, kiedy przejdę do Realu Madryt, mam nadzieję na dobre dobrą grę. Na razie kibicuje kolegom: Viniemu, Ederowi Militao i Rodrygo. Oby Real wygrał jak najwięcej trofeów - stwierdził 16-latek.

Nie jest tajemnicą, że Endrick znajdował się nie tylko na celowniku Realu Madryt. W gronie zainteresowanych klubów media wymieniały m.in. FC Barcelonę, Paris Saint-Germain, Chelsea i Manchester United. 16-latek wyjaśnił jednak powód transferu właśnie do madryckiego zespołu. - Real Madryt to bardzo duży zespół, a Vini wysyłał mi wiadomości i okazywał wsparcie. To jeden z moich idoli, podobnie jak Cristiano Ronaldo, który grał w Realu. Dlatego właśnie wybrałem ten klub, myślę, że to właściwy wybór. Był ze mną również Bóg i podpowiedział mi tę drogę - przekonuje Endrick.

Ponadto Endrick zdradził, że ciągle pozostaje w kontakcie z Viniciusem, który jest jego przyjacielem. Udało mu się również porozmawiać z Carlo Ancelottim i wszystkimi Brazylijczykami, którzy grają w Realu Madryt. Dla 16-latka to na razie jedyna forma kontaktu z zawodnikami nowego klubu, ponieważ dołączy do niego dopiero w lipcu 2024 roku.

W tym sezonie w barwach Palmeiras Endrick rozegrał łącznie 21 spotkań w zespole U-20 i w zespole seniorskim. Zdobył łącznie 12 goli i zaliczył jedną asystę.